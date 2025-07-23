Gölcük’te geleneksel Türk evi restore ediliyor

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi’nde bulunan 436 ada 1 parseldeki tescilli yapının restorasyonu için ihale düzenledi. İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede en düşük teklif 5 milyon 603 bin 232 TL oldu.

DÖRT FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir İhale Salonu’nda EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihaleye dört firma katıldı. En düşük teklifi 5.603.232,00 TL ile Elit Burcu İnşaat verdi. SGN Mimarlık Mühendislik ise 5.794.410,59 TL teklif sundu. Üçüncü teklif 5.844.532,48 TL ile Öze Restorasyon’dan gelirken, dördüncü teklifte Alican Sivri tarafından 6.789.997,62 TL olarak verildi. İhale sonucunun komisyon değerlendirmesinden sonra açıklanacağı bildirildi.

GELENEKSEL TÜRK EVİ

Restorasyon işi, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan ve 2. grup tescilli olarak koruma altına alınmış kamu mülkiyetindeki iki katlı yapıyı kapsıyor. Saraylı Köyü meydanına cepheli olan ve geleneksel Türk evi plan-tipolojisine sahip binanın restorasyon çalışmaları kapsamında; sonradan eklenen eklentiler yıkılacak, yapıdaki pencere, kapı, döşeme, tavan ve çatı unsurları ön kapı ve zemin tavanı hariç tamamen sökülerek yenilenecek. Ayrıca tüm duvarlara kıtıklı sıva yapılacak, merdivenler yenilenecek ve ahşap elemanlara koruyucu müdahaleler uygulanacak. İş dahilinde temel güçlendirme çalışmaları da projeye dahil edildi.



(Ömer İLGEÇ)