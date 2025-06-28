Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik inşa ettiği Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi kapılarını açıyor. Özel bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak olan merkezin tanıtımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımı ile gerçekleşecek.

PROJE TÜM ÖZEL BİREYLERE UYGUN

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle özel bireylerin hayata katılımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni tanıtıyor. Engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, 28 Haziran Cumartesi (yarın) günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımı ile tanıtılacak.

TANITIM PROGRAMINA BAKAN KATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelsiz yaşam vizyonunun en özel adresi olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin tanıtımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımı ile 28 Haziran Cumartesi günü (yarın) saat 18.00’de gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak amacıyla İzmit Vinsan kampüsü içerisindeki 6 bin 176 metrekare kapalı alana inşa ettiği Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin tanıtımına hazır.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAK HEDEFLENİYOR

Bireysel ve grup eğitim sınıfları, duyu bütünleme alanları, hidroterapi havuzları, spor salonları, sanatsal ve mesleki atölyeler, psikolojik danışmanlık ofisleri ile Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, tam donanımlı bir tesis olarak hizmet verecek. Merkezde erken çocukluk dönemi eğitimlerinin yanı sıra yetişkin özel gereksinimli bireyler için de uygulanan eğitim programları ile bireyin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve istihdamlarına katkı sağlamak hedefleniyor.

GONCA, AİLEYİ İÇİNE ALAN BİR SİSTEM

Gonca’da sanatta, sporda ve istihdamda ben de varım diyenler için sayısız atölye yaşam becerilerini, özgüvenlerini ve hayallerini geliştirmek isteyenleri bekliyor. Aileyi içerisine alan güçlü sistemi sayesinde çocuklarını, yakınlarını merkeze getiren aileler sosyalleşme, deneyim paylaşma ve birbirlerine destek olma imkânı bulacak. Büyükşehir, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel gereksinimli bireylere yalnızca eğitim değil; hayata katılım, üretkenlik, özgüven ve toplumsal aidiyet fırsatları sunacak.

PROGRAM AKIŞI

15:00 - 16:00 Katılımcıların Alana Girişleri

16:00 - 18:00 Dış Alan Etkinlikleri

Şişme Oyun Grupları (8 Farklı Şişme Oyun Alanı)

Animasyon Ekibi (Palyaço, Animatör vb.)

Atölyeler (Yüz, Kum ve Çanta Boyama vb.)

İkramlar (Patlamış Mısır, Pamuk Şeker, Dondurma)

17:00 - 18:00 Sahne Etkinlikleri

Konser / KOMEK Müzik Eğitmenleri Orkestrası

18:00 - 19:00 Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Tanıtım Töreni

Açılış / Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Tanıtım Filmi

Yaşam Merkezi Öğrencilerinin Hazırladığı Halk Oyunları Gösterisi

Protokol Konuşmaları





(Erkan ERENLER)