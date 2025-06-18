GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kayıtlar için ön başvurular alınmaya başladı.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başvurular başladı

18 Haziran 2025 Çarşamba 10:01

 KAPSAMLI HİZMET YELPAZESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak amacıyla İzmit eski Vinsan Kampüsü içinde faaliyete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kayıtlar için ön başvurular alınmaya başlandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hizmete alınan İzmit Vinsan kampüsünde 9.609 m² alan üzerine kurulu ve 6.176 m² kapalı alana sahip olan merkez; erken çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar her yaş grubuna hitap eden kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyor.

 

TAM DONANIMLI TESİS

Merkez bünyesinde bulunan bireysel ve grup eğitim sınıfları, duyu bütünleme alanları, hidroterapi havuzları, spor salonları, sanatsal ve mesleki atölyeler, psikolojik danışmanlık ofisleri ile özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor. Erken temelli müdahale programı ile aileler, çocuklarının gelişimini desteklemenin yanı sıra süreci bilinçli bir şekilde yönetmek adına destek alıyor.

 

İSTİHDAMA KATKI SAĞLANACAK

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde erken çocukluk dönemi eğitimlerinin yanı sıra yetişkin özel gereksinimli bireyler için de uygulanan eğitim programları ile bireyin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve istihdamlarına katkı sağlamak hedefleniyor. Yetişkin özel gereksinimli bireyler Mekanik Beceriler, Teknoloji, Seramik, Mutfak ve Barista atölyeleri gibi alanlarda mesleki eğitim alabiliyor. Aynı zamanda günlük yaşam becerileri, müzik, spor, el sanatları ve akıl oyunları gibi etkinliklerle sosyal hayata aktif katılımları destekleniyor. Merkezde ayrıca Engelsiz Diyalog hizmeti ile özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal, hukuki ve eğitsel süreçlerde ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak hedefleniyor.

 

NASIL BAŞVURUDA BULUNULUYOR?

Engelsiz Yaşam Merkezine ön başvuru yapmak isteyen aileler, değerlendirme sürecine katılarak uygun eğitim programlarına yönlendiriliyor. Değerlendirmeye katılmak isteyen aileler, merkezi ziyaret ederek veya 153 numaralı hattı arayarak bilgi alabiliyor. Hayatı kolaylaştıran, farklılıkları kucaklayan bir yaşam için ilk adım, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde atılıyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Salatalıkları sokağa attılar Salatalıkları sokağa attılar
Çocuklar, “Adım Adım Hayat” ile büyüyor Çocuklar, “Adım Adım Hayat” ile büyüyor
Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’ne güçlü dokunuş Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’ne güçlü dokunuş
Büyükşehir’in fidanlığı Kocaeli’ni yeşillendiriyor Büyükşehir’in fidanlığı Kocaeli’ni yeşillendiriyor
Babalar ve çocuklar ata bindi Babalar ve çocuklar ata bindi
Büyükakın, KOTO üyeleriyle bir araya geldi Büyükakın, KOTO üyeleriyle bir araya geldi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Salatalıkları sokağa attılar
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çok sayıda salatalık boş araziye atıldı. Bu anları cep telefonuyla kayda...

Haberi Oku