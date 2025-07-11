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GTO; YALIN DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI İLE ÜYELERİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Gebze’de yaklaşık 27.000 sanayici, kobi ve işletmeyi temsil eden bir kurum olan Gebze Ticaret Odası kent ekonomisinin gelişimine güçlü bir şekilde destek vermeyi sürdürüyor. GTO, yetki alanları içindeki üyeleri için organize ettiği eğitim, seminer ve panelleri ile sanayicilere, KOBİ’lere ve işletmelere yeni ufuklar açılmasını hedefleyerek dış pazarlarda rekabet edebilir hale getirmek istemektedir.

GTO; YALIN DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI İLE ÜYELERİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

11 Temmuz 2025 Cuma 09:42

Odamız tarafından yürütülen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen; 2025 yılı teknik destek programları kapsamında “Gebze Bölgesi Yalın Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Programı” Gebze Ticaret Odası Üyesi 5 firmanın katılımı ile başlamıştır. Yalın Üretim Metotları, rekabetin giderek arttığı bir ortamda faaliyet gösteren şirketlerin, daha fazla verimlilik elde etmek, maliyetlerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için önemli bir rol oynamaktadır.

 

Başkan Aslantaş yaptığı konuşmada; “Bugün dünyaya baktığımızda her alanda en kıymetli şeyin zaman olduğunu görüyoruz. Gelişen ekonomi ve teknolojinin gerekliliği zamanı yönetmek ve verimli kullanmaktır. Bu sistemlerin sürdürülebilir şekilde uygulanması şirketlerin rekabet edebilirliği ve başarısında önemli rol oynamaktadır. Sistemin sürekliliğini sağlayan işletmeler atıl işlemleri, israfları ve zaman kaybını ortadan kaldırarak bu sayede, ürün veya hizmetleri daha hızlı ve kaliteli bir şekilde müşterilere ulaştırarak pazarda fiyat performans değerlendirmesinde rekabet edebilecek ve hatta öne geçebilecektir.” dedi. Başkan Aslantaş bu önemli projede yer alan firmalara teşekkürlerini ileterek, başarılar diledi.

(Ömer İLGEÇ)

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