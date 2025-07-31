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Güney Metro Hattı’nın proje ihalesine 3 teklif

Gölcük ve İzmit arasını 28 dakikaya düşürecek Güney Hafif Raylı Sistem Hattı’nın projelendirme ihalesi gerçekleşti. 3 isteklinin katıldığı ihalede en düşük teklif 5 milyon 544 bin 988 TL oldu.

Güney Metro Hattı'nın proje ihalesine 3 teklif

31 Temmuz 2025 Perşembe 09:45

 HATTIN PROJE İHALESİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım altyapısında önemli bir sıçrama hamlesi olacak Güney Hafif Raylı Sistem Hattı için ‘Kocaeli Geneli Raylı Sistem Hatları Danışmanlık ve Proje Tasarım Hizmeti’ ihalesi gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2053 Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hayata geçirilerek, Gölcük – İzmit arasını 28 dakikaya indirecek olan hattın projelendirme ihalesine 3 istekli katılım sağladı. Raylı Sistemler Daire Başkanlığı İşletme ve İdari Şube Müdürü Leyla Kor başkanlığında gerçekleşen ihalede en düşük teklif 5 milyon 544 bin 988 TL oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ÇÖZÜLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde gerçekleşen Körfezray Projesi sürerken, Büyükşehir tarafından hazırlanan Kocaeli Ulaşım Ana Planı (KUAP 2053) çerçevesinde hayata geçirilecek olan 21 km’lik Güney Hafif Raylı Sistem Hattı, Gölcük-İzmit arasını 28 dakikaya indirecek ve özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğun trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

KOCAELİ’YE KESİNTİSİZ METRO ULAŞIMI

Çevreye duyarlı, güvenli ve konforlu ulaşımı esas alan proje, yaklaşık 50 milyar TL'lik yatırımla gerçekleşecek. Hat, Kuzey Metro Hattı ile tam entegre çalışacak şekilde Gölcük’ten Körfez’e ya da Kartepe’ye kadar kesintisiz bir metro ulaşımını mümkün hale getirecek. Hattın hizmete girdiği ilk yıl günlük 202 bin yolcu taşıması beklenirken 2053 yılına gelindiğinde ise bu sayının 335 bine ulaşması öngörülüyor.

120 GÜN İÇERİSİNDE HAZIRLANACAK

İhaleyi komisyonu tarafından gerçekleşecek değerlendirmeler ardından ihaleyi kazanan yüklenici firma, 120 gün içerisinde hattın fizibilite ve maliyet etütlerini gerçekleştirecek, güzergâh alternatiflerini belirleyecek, istasyon ve depo sahası ön projelerini hazırlayacak. Ayrıca istasyon yerleri, depo alanları ve transfer merkezlerine dair üç boyutlu görsellerin yer aldığı tanıtım albümü ile animasyon filmi de proje paketine dâhil olacak.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi : 5 milyon 544 bin 988 TL

Systra Mühendislik Anonim Şirketi : 7 milyon 350 bin TL

Eptisa Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Bilgisayar İnşaat Ticaret Limited Şirketi: 35 milyon 999 bin 415 TL

(Ömer İLGEÇ)

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