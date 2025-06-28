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Güreşçiler minderde terlemeye devam ediyor

Sporun her dalında büyük bir ivme yakalayan Kocaeli’nde Yaşar Doğu - Vehbi Emre - Hamit Kaplan Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, ikinci gününde de kıyasıya mücadele ile devam etti.

Güreşçiler minderde terlemeye devam ediyor

28 Haziran 2025 Cumartesi 09:53

 HEYECAN İKİNCİ GÜN DEVAM ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda, güreşte tarih yazanların adını taşıyan uluslararası turnuva, ikinci gününde de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda büyük heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreş organizasyonunun ardından Büyükşehir, Yaşar Doğu - Vehbi Emre - Hamit Kaplan Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvasına da ev sahipliği yapıyor.

 

16 ÜLKEDEN 600 SPORCU KATILIYOR

Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada, 29 Haziran Pazar günü final maçları oynanacak. Turnuvada; Fransa, Tajikistan, Gürcistan, Amerika, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Özbekistan, İsveç, Cezayir, Hindistan, Brezilya, Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Milli takımımız olmak üzere16 ülkeden yaklaşık 600 sporcu mindere çıkıyor.

 

PAZAR GÜNÜ FİNAL YAPILACAK

Turnuvanın ikinci gününde (27 Haziran Cuma) 60-67-77-87-130 kilogram Grekoromen ve 53-57-62-68-76 kilogram kadınlar eleme ve yarı final maçları oynanmaya devam etti. 28 Haziran’da (yarın) 57-65-74-86-97 kilogram serbest karşılaşmaları ile devam edecek olan turnuva, son olarak 29 Haziran Pazar günü 61-70-79-92-125 kilogram serbest karşılaşmaları ile tamamlanacak. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne olacak turnuva, tüm sporseverlerin katılımına açık düzenleniyor.

(Erkan ERENLER)

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