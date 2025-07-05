GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Güvenli ve konforlu yollar için hızlı müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı A Takımı ve yol bakım timleri, kent genelinde sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Risk oluşturan tüm noktalara hızlıca müdahale ediliyor.

Güvenli ve konforlu yollar için hızlı müdahale

05 Temmuz 2025 Cumartesi 10:06

 ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya ve sürücü güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bozulan yol ve kaldırımlarda hızlı müdahaleler yapılarak, yollar güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve yol bakım timleri araç ve yaya güvenliğini riske atmadan üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

İzmit Güvercinlik Mahallesi ve Darıca Atatürk Caddesi’nde asfalt serimi yapılırken, Yahya Kaptan Mahallesi’nde yan yol genişletme çalışması tamamlandı. Turan Güneş Caddesi’nde granit taş kaldırım onarımı, Gebze Ulus Mahallesi Topal Osman Ağa Caddesi’nde ise asfalt bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.

 

TALEPLER ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

153 Çağrı Merkezi’ne iletilen yol ve kaldırım talepleri ekipler tarafından titizlikle incelenerek kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını daha güvenli ve konforlu yapmak için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YARIM ASIRLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIMDA GEBZE GAZETESİNİN YERİ YARIM ASIRLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIMDA...
8’inci tramvay konforlu ulaşım ailesine katıldı 8’inci tramvay konforlu ulaşım ailesine katıldı
Fethiye Merkez Kiralık Villa: Şehir Merkezine Yakın Konforlu Tatil Fethiye Merkez Kiralık Villa: Şehir Merkezine Yakın...
Başkan Büyükgöz Vali Aktaş’a projelerini yerinde tanıttı Başkan Büyükgöz Vali Aktaş’a projelerini yerinde...
Başkan Büyükakın, Gebze’de annelerin pikniğine katıldı Başkan Büyükakın, Gebze’de annelerin pikniğine...
Tarımda verimlilik Büyükşehir’le artıyor Tarımda verimlilik Büyükşehir’le artıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

YARIM ASIRLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK...
Gazetecilik ve Belgeselcilik ike geçen koca bir yarım asır.

Haberi Oku