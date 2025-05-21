banner1142
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kocaeli'de 95 hacı adayı, 2 kafile halinde dulalar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:38

 Körfez Müftülüğü organizasyonuyla hac kuralarında ismi çıkan 95 hacı adayı, dualar ve gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Tören, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi Şehitler Meydanı’nda geniş katılımla gerçekleşti. Uğurlama programına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti ilçe Başkanı Nurettin Okutan, Saadet Partisi ilçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, çok sayıda imam, hacı adaylarının yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, "95 hacı adayımızı 2 grup şeklinde uğurlayacağız. Hacılarımızı sevinçle, bayram havasında uğurluyoruz. Onlardan Kudüs için, Türkistan için, ezilen tüm Müslümanlar için dua istiyoruz. İnşallah bir ay, iki ay sonra onları hacı olarak tekrar aramızda görmeyi diliyoruz" dedi. 
   
  "Hacca gitmek bir ömür boyu beklenen, en büyük dualardan biridir" 
  Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Hacılarımızın yıllardır kurdukları hayal bugün gerçek oldu. Hacca gitmek bir ömür boyu beklenen, en büyük dualardan biridir. Bugün o mutluluğu yaşıyorlar, biz de bu sevince ortak oluyoruz. Rabbim yollarını açık etsin, dualarında bizleri unutmasınlar." ifadelerini kullandı. 
  Programın sonunda Kur’an kursu öğrencileri, hacı adaylarına karanfil ve Kâbe’ye yazdıkları mektupları takdim ederek duygusal veda gerçekleştirdi. Hacı adayları, yakınlarının alkışları ve duaları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, saatte 240 ton asfalt üretiyor Büyükşehir, saatte 240 ton asfalt üretiyor
Büyükşehir, basketbol sahalarını yeniliyor Büyükşehir, basketbol sahalarını yeniliyor
Kocaeli’nin 9 plajına “Mavi Bayrak” ödülü Kocaeli’nin 9 plajına “Mavi Bayrak” ödülü
İzmit Körfezi’nden bereket fışkırıyor İzmit Körfezi’nden bereket fışkırıyor
Dijital Belgelerin Güvencesi: E-Arşiv ile Kayıt Altına Alınmış Gelecek Dijital Belgelerin Güvencesi: E-Arşiv ile Kayıt...
GESMEK’ten Hayata Dokunan Sergi: Yıl Sonu Sergisi Büyük İlgi Gördü GESMEK’ten Hayata Dokunan Sergi: Yıl Sonu Sergisi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, saatte 240 ton asfalt üretiyor
Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde asfaltlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Büyükşehir,...

Haberi Oku