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Halat çekme yarışının galibi Kandıralı çocuklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliği, Kandıralı çocuklara oyun ve atölyelerle dolu eğlenceli bir gün yaşattı. Halat çekme yarışında ise aileler, çocuklara karşı galip gelemedi.

Halat çekme yarışının galibi Kandıralı çocuklar

01 Ağustos 2025 Cuma 11:15

 ‘ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM’ KANDIRA’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinin ardından Kandıra’da gerçekleştirildi. Namazgâh Kültür Merkezi bahçesinde kurulan etkinlik alanına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kendileri için hazırlanan oyun parkurları ve atölyelerde keyifli vakit geçiren çocuklara aileleri de eşlik etti.

 

DİJİTALDEN UZAK BİR GÜN SUNULDU

Çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak amacıyla alanda geleneksel sokak oyunlarına yer verildi. Sosyalleşme fırsatı bulan çocuklar, aileleriyle birlikte halat çekme yarışına katıldı, ailelerine karşı mücadele etti. Aileler, çocukları karşısında zor anlar yaşadı. Halat çekme yarışının ardından gerçekleştirilen çuval yarışı ise renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalar, ailelerin yoğun ilgisini çekerken çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirme fırsatı sundu.

 

SAHNE GÖSTERİLERİ VE BİLİM ŞOVLARI

Sahne alanında çocuklar için masal gösterileri sergilendi. Bilim şovlarını merakla izleyen minikler, eğlenceli anlar yaşadı. Kurulan papağan çekim alanı da katılımcılardan büyük ilgi gördü.

(Erkan ERENLER)

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