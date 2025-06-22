GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hat sanatıyla zamanın ötesine yolculuk

Büyükşehir Belediyesi’nin sanat ve el emeğini bir araya getirdiği MARİFEST25 birbirinden özel etkinliklerle devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen hat sanatçılarından Levent Karaduman da dev festivale katılarak klasik hat sanatının inceliklerini sahneye taşıdı.

Hat sanatıyla zamanın ötesine yolculuk

22 Haziran 2025 Pazar 10:02

 SANATÇI, SANAT DALLARINI HARMANLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, MARİFEST25 ile sanatı Kocaelilerin ayağına getiriyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sanat dolu etkinlikte bu kez Türkiye’nin önde gelen hat sanatçılarından Levent Karaduman izleyicilerle buluştu. Katılımcılara adeta zamanın dışında bir deneyim yaşatan Karaduman, klasik hat sanatının inceliklerini performatif bir şekilde sahneye taşıdı. Geleneksel hat teknikleri ile modern sanat anlayışını harmanlayan sanatçı, sadece yazıyı değil, aynı zamanda duyguyu ve düşünceyi de izleyicilerin gönüllerine nakşetti.

HAT SANATI SADECE YAZI DEĞİLDİR

Bu özel gösteride Levent Karaduman’ın fırça darbeleriyle anlam bulan kelimeler, izleyenleri mistik bir yolculuğa çıkardı. Sanatçının canlı olarak gerçekleştirdiği yazım süreci, sadece görsel değil; aynı zamanda düşünsel bir etki yarattı. Sessizliğin içinden süzülen harfler, izleyenlerde derin bir tefekkür uyandırdı. Levent Karaduman gösteri sonrasında yaptığı kısa konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Hat sanatı sadece yazı değil, sabırla inşa edilen bir yolculuktur. Bugün burada yazdıklarımız, aslında birlikte yaşadıklarımızın bir yansımasıdır. MANİFEST gibi festivaller, geleneksel sanatlarımızı genç kuşaklarla buluşturmak açısından çok kıymetli.”

SANATÇI İLE SOHBET ETME FIRSATI BULDULAR

Sanatçının performansı büyük alkış alırken, etkinlik sonrası katılımcılar, gösteri sonunda Karaduman’la hat sanatı üzerine sohbet etme ve sorularını yöneltme imkânı da buldu. MANİFEST25, kültür-sanat alanında özgün işler üreten sanatçıları bir araya getirerek, hem geleneksel sanatlara sahip çıkmaya hem de yenilikçi yorumlara zemin hazırlamaya devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada
Dilek Cesur’dan ilham veren söyleşi Dilek Cesur’dan ilham veren söyleşi
MARİFEST25’te kum ve şiir rüzgarı MARİFEST25’te kum ve şiir rüzgarı
Zabıta ekipleri YKS nöbetinde Zabıta ekipleri YKS nöbetinde
YKS günü ikramlar Büyükşehir’den YKS günü ikramlar Büyükşehir’den
Toplu taşımada yaz tarifesine geçiliyor Toplu taşımada yaz tarifesine geçiliyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada
Büyükşehir Belediyesi’nin MARİFEST25 etkinliğinde herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Düğün fotoğraf...

Haberi Oku