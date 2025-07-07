Haydi Kocaeli, “Çık Dışarıya Oynayalım”

Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara ve ailelere yönelik düzenlediği “3. Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri; geleneksel oyunlar, eğlenceli atölyeler ve sahne gösterileriyle yaz boyunca devam edecek. Coşkunun yaşanacağı etkinlikler 8 Temmuz’da (yarın) Karamürsel’den başlayacak.

İLK ETKİNLİK KARAMÜRSEL’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmesi ve aileleri bir araya getirme amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliklerini başlatıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen program, 8 Temmuz’da Karamürsel Sahili’nde başlayacak.

ÇOCUKLAR SOSYALLEŞECEK

Yaz boyunca pek çok noktada gerçekleştirilecek şenlikler, renkli içerikleriyle çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatacak. Program kapsamında geleneksel sokak oyunlarıyla kültürel hafıza tazelenecek, çocuklar dijital ekranlardan uzaklaşıp sosyalleşecek. Etkinliklerde ayrıca şapka tasarımı, kalemlik boyama, çim adam yapımı ve dikiş gibi üretici atölye çalışmalarıyla el becerileri desteklenecek. Yüz boyama, balon etkinlikleri ve eğlenceli atletizm parkurları çocuklara neşeli dakikalar yaşatacak.

KATKISI BÜYÜK OLACAK

Geleneksel sokak oyunlarının yeniden canlandırılacağı bu buluşmalar, yalnızca eğlence sunmakla kalmayacak; aynı zamanda çocukların kültürel geçmişleriyle bağ kurmalarına da katkı sağlayacak. Bu sayede çocuklar dijital dünyanın dışına çıkarak hareket edecek, sosyal ilişkiler kuracak ve geçmişten gelen oyun kültürünü tanıma fırsatı yakalayacak. Etkinlikler, kültürel hafızanın canlı tutulmasına ve nesiller arası bağların güçlenmesine de önemli katkı sağlayacak.

TÜM KOCAELİ HALKI DAVETLİ

Etkinliklerin sahne kısmında ise masal gösterileri, bilim şovları, interaktif sunucu yarışmaları ve “Bedenden Oyuna” gibi eğlenceli içerikler minik izleyicilerle buluşacak. Anne Şehir üyeleri başta olmak üzere tüm Kocaeli halkı, şenliklere davet ediliyor. Yaz boyunca Kocaeli’nin dört bir yanına yayılan bu etkinlikler, çocuklara unutulmaz anılar bırakacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

8 Temmuz - Karamürsel Sahili

11 Temmuz - İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı

19-20 Temmuz - Darıca Millet Bahçesi

25 Temmuz - Çayırova Millet Bahçesi

26 Temmuz - Dilovası Millet Bahçesi

27 Temmuz - Kandıra Namazgah Kültür Merkezi

2-3 Ağustos - Derince Millet Bahçesi

9-10 Ağustos - Gebze Millet Bahçesi

15 Ağustos - Gölcük Millet Bahçesi

23-24 Ağustos - Başiskele Millet Bahçesi

30-31 Ağustos - İzmit Milli İrade Meydanı



(Erkan ERENLER)