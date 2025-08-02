Her adımda huzur, her köşede dostluk

Büyükşehir’in prestij projesi Başiskele Seymen Millet Bahçesi Kocaelililerin vazgeçilmez buluşma noktası oldu. Doğayla iç içe, güvenli ve donanımlı alanlarıyla her yaştan insanı bir araya getiren 120 dönümlük parkta; yürüyüş parkurları, spor ve çocuk oyun alanları ile sosyal donatılar büyük ilgi görüyor.

HER KESİMİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden Başiskele Seymen Millet Bahçesi, hizmete girdiği ocak ayından bu yana vatandaşların kalbinde büyük bir yer edindi. Doğayla iç içe, temiz havası ile vatandaşları yeşille buluşturan Başiskele Seymen Millet Bahçesi; gencinden yaşlısına kadar her kesimi bir araya getiriyor.

KALİTE, GÜVEN, KONFOR VE DONANIM…

Başiskele Seymen Millet Bahçesi, hem kış ayları hem de yaz ayları için vazgeçilmez bir mekan oldu. Kışın yürüyüş ve spor yapanlar bu eşsiz mekanı tercih ederken, yazın da çocuklar ve aileler sabahın erken saatlerinden başlayıp akşam geç saatlere kadar bu özel mekandan ayrılmak istemiyor. Sunduğu birçok imkan ile Başiskelelilerin uğrak mekanı haline gelen Başiskele Seymen Millet Bahçesi; güven, kalite, konfor, donanım gibi birçok özelliği barındırıyor.

HER GÜN TIKLIM TIKLIM DOLUYOR

Haftanın yedi günü tıklım tıklım olan Seymen Millet Bahçesi, yürüyüş yapanlar için de muhteşem bir durak oldu. Kuş seslerinin yükseldiği, sessiz ve dingin bir ortam sunan Millet Bahçesi’nde her yaştan vatandaş kendisi için bir aktivite bulabilir. Çocuklar oyun alanlarında oynarken aileler kendileri için hazırlanan kamelyalarda çayını yudumlayabiliyor. Tenis kortunda mücadele etmek isteyen vatandaşlar raketlerini alıp Seymen Millet Bahçesi’nin yolunu tutuyor. Basketbol tutkunları da kendileri için yapılan basketbol sahalarında spor yapabiliyor.

120 DÖNÜM ALAN, BİRÇOK SOSYAL DONATI

Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1. Etabı’nın toplam büyüklüğü 120 dönüm. 1.Etapta 3 bin metre yürüyüş yolu, bin 500 metre bisiklet yolu, 1 futbol, 2 basketbol ve 1 tenis sahası vatandaşların uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Alanda ayrıca mescit, tuvaletler, kamelya, 1.750 metrekare çocuk oyun alanları, fitness alanları ve piknik alanları bulunuyor.



(Ömer İLGEÇ)