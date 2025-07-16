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Her yer Ay-Yıldız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı yürüyüş ve program için on binlerce Türk bayrağı dağıttı. Yer gök Ay-Yıldızlı bayrağımızla dalgalandı.

Her yer Ay-Yıldız

16 Temmuz 2025 Çarşamba 09:56

 ON BİNLERCE TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde hem yürüyüşe hem de anma programına büyük ilgi gösterildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de her iki program için çeşitli büyüklükte, on binlerce Türk bayrağı dağıttı. Herkesin aynı anda Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması İzmit'in kırmızı beyaz renklere bürünmesini sağladı. Bu görüntüler programdaki coşkuyu daha da arttırdı.

(Ömer İLGEÇ)

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