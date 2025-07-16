Her yer Ay-Yıldız

ON BİNLERCE TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde hem yürüyüşe hem de anma programına büyük ilgi gösterildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de her iki program için çeşitli büyüklükte, on binlerce Türk bayrağı dağıttı. Herkesin aynı anda Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması İzmit'in kırmızı beyaz renklere bürünmesini sağladı. Bu görüntüler programdaki coşkuyu daha da arttırdı.



(Ömer İLGEÇ)