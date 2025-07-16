15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde hem yürüyüşe hem de anma programına büyük ilgi gösterildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de her iki program için çeşitli büyüklükte, on binlerce Türk bayrağı dağıttı. Herkesin aynı anda Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması İzmit'in kırmızı beyaz renklere bürünmesini sağladı. Bu görüntüler programdaki coşkuyu daha da arttırdı.
(Ömer İLGEÇ)
Her yer Ay-Yıldız
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı yürüyüş ve program için on binlerce Türk bayrağı dağıttı. Yer gök Ay-Yıldızlı bayrağımızla dalgalandı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde hem yürüyüşe hem de anma programına büyük ilgi gösterildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de her iki program için çeşitli büyüklükte, on binlerce Türk bayrağı dağıttı. Herkesin aynı anda Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması İzmit'in kırmızı beyaz renklere bürünmesini sağladı. Bu görüntüler programdaki coşkuyu daha da arttırdı.