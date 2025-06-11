“Herkes balık tutar, biz salıyoruz”

KISA DEĞİL, UZUN VADELİ DÜŞÜNEREK ÇALIŞIYORUZ

Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “İnsanların kısa vadede gözünü boyayacak, bugün hoşuna gidecek ama işini savsakladığı yıllar sonra anlaşılacak şeyler vardır. Mesela biz şimdi denizin dibindeki çamuru temizliyoruz. Deniz kirlenmesin diye 23 adet arıtma tesisi çalıştırıyoruz. Bu tesislerin yıllık enerji maliyeti 700 milyon TL. Biz bu 700 milyon TL ile arıtma tesisi çalıştırmak yerine farklı projeler yapsak belki daha çok aferin alırız. Ama sonra Marmara Denizi ne olacak? Arıtma tesislerimizin %73’ü ileri biyolojik arıtma. İleride daha fazla yatırım yaparak kalan tüm tesisler ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştüreceğiz. Bugün bir damla atık su arıtmaya girmeden deniz bırakılmıyor. İleride bunların tamamını ileri biyolojik arıtma yapmak gibi bir hedefimiz de var. Yani denizimizi koruyacağız. Biz hem denizi temizliyoruz, hem koruyoruz, hem de biyolojik çeşitliliği arttırmak için balık salıyoruz. Herkes balık tutar, biz balık salıyoruz. Yarın biyoçeşitlilik bitmesin, artsın istiyoruz. Marmara Denizi risk altında. Yarın bakıldığında “Bu başkan sorumluluklarını yerine getirmiş, günü idare etmemiş, Allah razı olsun” derlerse bizim için en önemli mükâfat bu olur. Yaptığımız her işte beklentimiz budur. İleride böyle anılmak isteriz”.



(Ömer İLGEÇ)