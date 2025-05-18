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Hyundai’den Kocaeli İtfaiyesi’ne ekipman desteği

Hyundai’nin İzmit’te bulunan üretim üssü, Büyükşehir İtfaiyesi’ne arama kurtarma ve acil durum müdahale ekipmanları desteği verdi. Hyundai Motor Türkiye’nin ekipman desteği, Kocaeli İtfaiyesi’nin arama-kurtarma ve acil durum müdahalelerinde daha hızlı ve etkili hizmet vermesini sağlayacak.

Hyundai'den Kocaeli İtfaiyesi'ne ekipman desteği

18 Mayıs 2025 Pazar 09:47

 KOCAELİ İTFAİYESİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Yeni ekipman desteğinin teslimatı Kocaeli İtfaiyesi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Hyundai Motor Türkiye İdari Birimler Genel Müdürü Barbaros Yıldırım ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu ile personel katıldı. Törende, Hyundai Motor Türkiye tarafından Kocaeli İtfaiyesi’ne 4 ton ağırlığındaki engelleri kaldırabilen, yangınlarda bina kapılarını açabilen ve +120 dereceye kadar güvenli kullanım sağlayan 2 adet hidrolik set, bir adet atlama yatağı ve 8 adet portatif el projektörü Kocaeli İtfaiyesi’nin kullanımına sunuldu. Kocaeli İtfaiyesi’ne yaptığı desteği her yıl düzenli olarak sürdüren Hyundai, 10 yıla yakın süredir afet ve güvenlik alanlarında katkı sağlıyor.

 

HYUNDAİ MOTOR TÜRKİYE’DEN GÖNÜL BİRLİĞİ MESAJI

Hyundai Motor Türkiye İdari Birimler Genel Müdürü Barbaros Yıldırım, “Yangınla mücadelenin, arama kurtarma çalışmalarının önemine ne yazık ki son derece üzücü deneyimlerle çok yakın bir geçmişte tanık olduk. Bu anlamda kurumların ve ekiplerin teknik donanımlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Kocaeli İtfaiyesi ile her geçen yıl güçlenen gönül birliğimizi bu yıl da sürdürmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizlere verilen her desteği toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

İSLAMOĞLU’NDAN HYUNDAİ’YE TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Hyundai Motor Türkiye’ye teşekkür ederek şunları söyledi: “Kocaeli İtfaiyesi olarak özel sektörün desteği bizler için çok anlamlı. Gerek trafik kazalarına müdahalede gerekse doğal afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak bu ekipman desteği için Hyundai yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür destekler, hem afetlerdeki müdahale gücümüzü artırıyor hem de özel sektörün toplumsal sorumluluk anlayışına güzel bir örnek oluşturuyor.”

(Ömer İLGEÇ)

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