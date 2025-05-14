İLKÇEV'den Okullarda 'İzcilik' Tanıtımı

İzcilik Üniteleri Kuruluyor
Gebze İLKÇEV Spor Kulübü tarafından, Gebze Esrefbey İlkokulu, Gebze Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu ve Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde izcilik ünitelerinin kurulduğunu, Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu ,Gebze Fatih İmam Hatip Ortaokulu ve Gebze Beylikbağı İmam Hatip Ortaokullarında öğrencilere izcilik tanıtımlarının yapıldığını, haftaya da Gebze Çoban Mustafa Paşa İmam Hatip Ortaokulunda tanıtımlara devam edecekler.
İzcilik Ateşi Yayılıyor
Gebze İLKÇEV Spor Kulübü her hafta gerçekleştirdiği izcilik çalışmalarına yeni noktalar ve izciler kazandırmak için gerçekleştirdiği okullarda izcilik faaliyetleri, ara vermeden devam ediyor. Okullarda öğrencilere izciliğin en temelinden başlayarak, uygulamalı izcilik çalışması yapıp, güçlü lider izci kadrosu ve katlanarak artan yeni izcileriyle daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor.
Ahlaklı ve Sağlıklı Liderler Yetişecek
İLKÇEV İzci Lideri Tuncay Basoğlu, ilk ve orta öğrenim düzeyindeki öğrenci ve gençlerimize, öncelikle okul idarelerimizden gerekli izinleri aldıktan sonra, izcilik faaliyetini sevdirerek, geleceğin ahlaklı ve sağlıklı sportif liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bir nevi bir bayrak yarışına benzettiğimiz izciliği bizden sonra devralacak geleceğin lider adayı izcilerin keşfedilmeyi beklediği okullarımızda bu görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" diyerek velilere çocukların izcilik faaliyetlerine katılımlarını sağlamalarında onlara destek olmalarını istedi.
(Ömer İLGEÇ)