İLKÇEV'den Okullarda 'İzcilik' Tanıtımı

İzcilik Üniteleri Kuruluyor

Gebze İLKÇEV Spor Kulübü tarafından, Gebze Esrefbey İlkokulu, Gebze Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu ve Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde izcilik ünitelerinin kurulduğunu, Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu ,Gebze Fatih İmam Hatip Ortaokulu ve Gebze Beylikbağı İmam Hatip Ortaokullarında öğrencilere izcilik tanıtımlarının yapıldığını, haftaya da Gebze Çoban Mustafa Paşa İmam Hatip Ortaokulunda tanıtımlara devam edecekler.





İzcilik Ateşi Yayılıyor

Gebze İLKÇEV Spor Kulübü her hafta gerçekleştirdiği izcilik çalışmalarına yeni noktalar ve izciler kazandırmak için gerçekleştirdiği okullarda izcilik faaliyetleri, ara vermeden devam ediyor. Okullarda öğrencilere izciliğin en temelinden başlayarak, uygulamalı izcilik çalışması yapıp, güçlü lider izci kadrosu ve katlanarak artan yeni izcileriyle daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor.





Ahlaklı ve Sağlıklı Liderler Yetişecek