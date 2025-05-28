banner1149
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İmar konuları masaya yatırıldı

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen imar toplantıları her ay düzenli olarak gerçekleşiyor. SEKA Park Maide Salonu’nda yapılan Mayıs ayı imar toplantısında çeşitli imar konuları masaya yatırıldı.

İmar konuları masaya yatırıldı

28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:35

 İLÇE BELEDİYELERİN YÖNETİCİLERİ KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her ay farklı bir ilçede gerçekleştirdiği imar toplantıları 2025 yılında da devam ediyor. Mayıs ayı imar toplantısı bu kez Büyükşehir’in ev sahipliğinde yapıldı. İlçe belediyelerin başkan yardımcıları, imar ve yapı kontrol müdürleri ile teknik personellerin hazır bulunduğu toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelleri de katıldı.

 

ÇEŞİTLİ İMAR KONULARI ELE ALINDI

Büyükşehir ve 12 ilçeden teknik ve uzman personelin katıldığı toplantıda; Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yapı kayıt belgesi hakkındaki yazısı ile tarım arazilerinin meclis kararı ile arazi vasfının arsaya dönüştürülmesi hakkında Tarım Bakanlığı’nın yazısı konuları ele alındı. Ayrıca 10 metre ve üzerini genişliğinde yola cepheli parsellerde bulunan konut alanlarının zemin katına araç yıkama yeri yapılıp yapılmayacağı ve hafriyat uygulamasında belediyelerde yaşanılan konular da gündem maddeleri olarak görüşüldü.

(Erkan ERENLER)

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Atığını Getir, Kahveni Götür” “Atığını Getir, Kahveni Götür”
TÜRÇEV’den Büyükşehir’e 4. çevre ödülü TÜRÇEV’den Büyükşehir’e 4. çevre ödülü
Prof. Dr. Ökten, Kocaeli’nde müzeciliği anlattı Prof. Dr. Ökten, Kocaeli’nde müzeciliği anlattı
FIRAT - KARASU IRMAĞININ RUH KAYNAĞI ERZİNCAN'DA DEVRİ ALEM FIRAT - KARASU IRMAĞININ RUH KAYNAĞI ERZİNCAN'DA...
Bu hatta ücret gittiğiniz mesafe kadar Bu hatta ücret gittiğiniz mesafe kadar
Baca ve ızgaralar asfalta sıfır hale getiriliyor Baca ve ızgaralar asfalta sıfır hale getiriliyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“Atığını Getir, Kahveni Götür”
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla...

Haberi Oku