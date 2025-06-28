İndirimli ürünler Gebze Alışveriş Festivali’nde

Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda indirimli ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu 3. Gebze Alışveriş Festivali devam ediyor. Giyimden ev tekstiline, tuhafiyeden zücaciyeye kadar yüzlerce indirimli ürünün yer aldığı stantlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

GEBZE’NİN KALBİNDE ALIŞVERİŞ FESTİVALİ

Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Esnaf ve Sanatkâr İşleri Şube Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen 3. Gebze Alışveriş Festivali, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde esnafların kortej yürüyüşüyle başladı. Eskiçarşı’nın girişinden başlayan yürüyüş, festivalin gerçekleştiği Gebze Kent Meydanı’nda son buldu.

MEHTERAN MİNİ KONSER VERDİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Mehteran Takımı katılımcılara mini bir konser verdi. Festivale Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Gebze Ticaret Odası Başkan Vekili Yücel Yılmazel, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir ve esnaflar katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri, festival alanındaki stantları gezerek esnafla bir araya geldi.

FESTİVALDE 130 ÇADIR YERİNİ ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Esnaf ve Sanatkar Odası, Gebze Pazarcılar Esnaf Odası ve Gebze Ticaret Odası işbirliğinde giyim, ayakkabı, züccaciye, ev tekstili ve bujiteri sektörlerinde 130 çadır festivalde yerini aldı. Panayırı andıran festival sayesinde birçok yerel marka da halkla buluştu. Gebze Kent Meydanı’nda gün boyun süren indirimler hem esnafı hem de müşterilerin yüzünü güldürüyor.

ÇEVRE İLLERDEN ZİYARETÇİLER GELİYOR

Ayakkabı, giyim, züccaciye, hediyelik eşya, bijuteri, ahşap ve telefon aksesuarları gibi sektörlerden esnafların çadır kurduğu alışveriş festivaline Gebzeliler yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda festivalde yerel esnaflara tahsis edilen çadırlarda ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor. Sadece Kocaeli’nden değil, İstanbul’dan da Gebze Alışveriş Festivalini ziyaret eden birçok kişi indirimden yararlanıyor. Uygun fiyatlı ürünlere ve zengin çeşitliliğe tam not veren vatandaşlar festivalde aradığı her şeyi buldu.

FESTİVALDE ÇOCUKLAR DA DÜŞÜNÜLDÜ

3. Gebze Alışveriş Festivali’nde çocukların eğlenebileceği alanlar hazırlandı. Bu kapsamda çocuklar için rengârenk balonlar dağıtıldı, oyun grupları kuruldu. Ayrıca akrobasi ve sihirbazlık gösterileri vatandaşların ilgisini çekti. Yoğun bir katılımla devam eden festivalde satıcı ve alıcı en uygun fiyatlı ürünlerde buluşarak, Gebze’nin ticari hayatına canlılık getirdi.

FESTİVAL 29 HAZİRAN’DA SON BULACAK

Gebze Kent Meydanı’nda başlayan 3. Alışveriş Festivali 29 Haziran tarihine kadar devam edecek. İndirimlerin ilk gün gibi süreceği çadırlarda birbirinden güzel ve kaliteli ürünlerin satışı gerçekleşecek. Ayrıca festival kapsamında hazırlanan çocuk eğlenceleri, sahne showları ve sıra geceleriyle de vatandaşlar son güne kadar doyasıya eğlenecek.



(Erkan ERENLER)