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“İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı” EnFest’te ilgi görüyor

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılını festival havasında 3 günlük bir programla kutluyor. İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen EnFest’te “İnsansız Su Altı Aracı”, “3D Puzzle”, “Robotunu Tasarla Sanal Gerçeklik” ve “Robotik Uygulamalar” sergileniyor.

'İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı” EnFest'te ilgi görüyor

18 Mayıs 2025 Pazar 09:48

TÜRKİYE’NİN EN RENKLİ FESTİVALİ KOCAELİ’NDE

Sporun ve gençliğin bayramı olan 19 Mayıs, Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest’te Kocaelili gençler, İzmit Milli İrade Meydanı’nda bir araya geliyor. Bu muhteşem festivalde; “İnsansız Su Altı Aracı”, “3D Puzzle”, “Robotunu Tasarla Sanal Gerçeklik” ve “Robotik Uygulamaları” sergiliyor. 2024 Teknofest Festivali’nde, İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması “İleri kategori” bölümünde birinci olan “Kılavuz Aura Auv İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı” gençlerden büyük ilgi görüyor.   

 

İNSANSIZ SU ALTI ARACI GENÇLERE TANITILIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile kurulan ve Teknofestlerde birçok ödülle başarı sağlayan Kılavuz Teknoloji Takımlarının üretimi arasında yer alan “Kılavuz Aura Auv İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı”, EnFest kapsamında gençlere tanıtılıyor. Festivale katılan birçok farklı etkinlikle eğlenen gençler, Teknoloji Atölyeleri stant bölümünde yer alan “Aura Auv İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı”nı kullanarak deneyimleme fırsatı buluyor. Kılavuz Aura Auv İnsansız Su Altı Sistemleri Aracı, 2024 yılında Adana’da gerçekleştirilen Teknofest’te aynı zamanda “En Özgün Yazılım Ödülünün” de sahibi olmuştu.

(Ömer İLGEÇ)

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