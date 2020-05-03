İSTANBUL FETHİNDE GEBZE HÜNKAR ÇAYIRI'NIN ÖNEMİ VE HÜNKARA VEFA BELGESELİ





29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’un Fethinin Yıl dönümün de Fatihin Gebze’de vefat ettiği hünkar çayırına yapılacak millet bahçesi İle ilgili Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Doç Dr Tahir Büyükakın ile Çayırova’da belgesel söyleşi yapmıştık 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’un Fethinin Yıl dönümün de Fatihin Gebze’de vefat ettiği hünkar çayırına yapılacak millet bahçesi İle ilgili Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Doç Dr Tahir Büyükakın ile Çayırova’da belgesel söyleşi yapmıştık

Belgesel söyleşi üzerinden yıllar geçmesine rağmen halem millet bahçesinden hiçbir haber yok

Tahir başkanla geçtiğimiz yıllarda yaptığımız belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyor önümüzdeki yıl kocaeli büyükşehir belediyesi ve Gebze Teknik Ünüversitesi ile tekno fest festivalinin hünkar Çayırı’nda yapılmasını istiyoruz.

CUMHURBAŞKANNA HÜNKAR ÇAYIRI MEKTUBU

Bu gün 29 Mayıs 2025 Fatih ve fetih ruhu Belgesel tadında İstanbul’un Fethi yıl dönümünü Fatihin 3 Mayıs 1481 yılın da ebediyete göç ettiği Gebze Hünkar çayırında istanbulun fethi ile ilgili etkinlikler düzenlenmeliydi

2013 tarihinde. Dönemin Bekediye başkanı Adnan Köşker Hünkar çayırında çok geniş kapsamlı bir anma etkinliği düzenlenmişti anma etkinliğini TGRT Belgesel tv devri alem programı olarak yeniden düzenleyip belgesel haline getirdik

HÜNKARA VEFA. BELGESELİ

İSTANBULUN FETHİNDE HÜNKAR ÇAYIRI

İstanbul'un fetih hazırlığı Gebze Hünkar Çayırı'nda başladı 3 Mayıs 1481’de Fatih’in vefat ettiği ve 29 Mayıs 1453’te İstanbul’un fethinin başlatıldığı Kocaeli Gebze Hünkar Çayırı’nda her yıl mayıs ayının son haftası GEBZE HÜNKAR ÇAYIRI KÜLTÜR SANAT SPOR VE TEKNOFEST düzenlenmesi için kampanya başlatalım. Cumhurbaşkanının millet bahçesi ilan ettiği Hünkar Çayırı, ne zaman düzenlenecek? Gebze Hünkar Çayırı, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından millet bahçesi ilan edilmişti.

Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi millet bahçesi çalışmalarını ne zaman başlatacak? Kamuoyu merak ediyor...

3 Mayıs 1481’de Fatih’in vefat ettiği ve 29 Mayıs 1453’te İstanbul’un fethinin başlatıldığı Kocaeli Gebze Hünkar Çayırı’nda her yıl mayıs ayının son haftası GEBZE HÜNKAR ÇAYIRI KÜLTÜR SANAT SPOR VE TEKNOFEST düzenlenmesi için kampanya başlatalım. Bu konuda Gebze gazetesinde 29 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan haberimizin linki

HÜNKAR ÇAYIRI

İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI SN ERDOĞANA 2022 TARİHNE YAZDIĞIMIZ AÇIK MEKTUP

Hünkar çayırı İle ilgili daha önce Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan İle Gebzeli olan iletişim bsşkanı sayın Fahrettin Altun a hitaben Gebze gazetesinde www.gebzegazetesi.comi da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan açık mektubunuz

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı Mektubu

Hünkar Çayırı’nın Türkiye gündemine gelmesi ile ilgili yıllardan beri mücadele verip haber, yazı, TV programları, belgeseller çekip yayınlıyor, konferans ve seminerlere katılıyorum. Fatih’in Gebze Hünkar Çayırı’nda vefat edişinin 540. yıldönümü ile ilgili ve Fatih’in gençlere rol model örnek hayatı ile ilgili hazırladığımız belgesel sinevizyonunu sizlerle paylaşıyorum.

yıl 3 Mayıs 2020’de bu köşede Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a hitaben yazdığım makaleyi bir kez daha sizlerle paylaşarak, Fatih’i vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.

Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı MektubuSaygıdeğer Cumhurbaşkanım, çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481 yılında Gebze’de vefat etmişti. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gebze Belediyesi tarafından 3 Mayıs’ta Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat yıl dönümü ile ilgili uluslararası sempozyum ve paneller düzenlenmiş, Hünkâr Çayırı’nda toplu Cuma namazı kılınarak Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anılmıştı. Bu yıl, malum korona virüs salgını bu faaliyetlerin geniş çaplı olarak yapılmasını engellese de Gebze Belediyemiz, sağlık önlemleri ve sosyal mesafeye dikkat edilerek, Fatih otağında anma düzenleyerek şu mesajı yayınladı...VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE "Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz." sözünün sahibi, çağ açıp çağ kapatan ve 3 Mayıs 1481’de, Gebze Hünkar Çayırı’nda hayata gözlerini yuman İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve Cümle Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün 3 Mayıs 2020’de, Gebze Hünkar Çayırı’nda sosyal medya ve canlı yayın formatında anma programı yapılacak...” bilgisinin verilmesine sevindik. Gazetemiz erken baskıya girdiği için yapılan anma töreni daha sonra yayınlanacaktır.Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ile yakından ilgilenerek, Fatih’in 3 Mayıs’ta vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı’nı millet bahçesi ilan edip, çok büyük bir hizmet yaparak buranın korunup gelecek kuşaklara emanet edilmesine vesile oldu.Sayın Cumhurbaşkanım, çağ açıp çağ kapatan, İstanbul’u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti ve aziz hatırası olan ve 3 Mayıs 1481 yılında vefat ederek ebediyete yürüdüğü Hünkâr Çayırı ile ilgili Gebze kamuoyu olarak, yakın ilgi ve alakanızı sürdürmenizi bekliyoruz.Hünkâr Çayırı çevresinde, özellikle Fatih Anıtı ve 400 yıllık Hünkâr Çeşmesi’nin yanından ve birinci derece sit alanı olan bu bölgeden İstanbul sınırları içindeki Askeri Bölge Piyade Kışlası’ndan yol açılması bizleri endişeye sevk etmekte…Sayın Cumhurbaşkanım, Millet Bahçesi ilan ettiğiniz Gebze Hünkâr Çayırı’nda, belediye tarafından yapılması planlanan anıt ve müze ile ilgili yakın ilgi ve desteğinizi isteyerek, Hünkâr Çayırı’na yapılacak müze ve anıtın betonlaşmaya mahal vermeden Fatih’e yakışır bir kültür ve sanat eseri olmasını, yapılacak proje ile ilgili yarışma açılıp en iyi projenin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.Bölgeyi yakından tanıyan, Hünkâr Çayırı ve Fatih otağının son 38 yılının canlı şahidi olarak, Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı prestij projelerinden birisi olmasını istiyor, bölge ile ilgili bugüne kadar yaptığım araştırma ve çalışmalardan bir bölümünü yüksek bilgilerinize arz ediyorum. Selam ve saygılarımla…İsmail KahramanGazeteci ve Belgesel

***İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Bey’in dikkatineSayın Başkanım, sizler eğitiminizi Gebze’de aldınız, Gebze’yi yakından tanıyıp biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481’de Gebze’de vefat etti. Vefat yıl dönümü ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir anma mesajı yayınlarsanız, bu önemli günün bilinip hatırlanmasına vesile olmanızı Gebzeliler adına istiyoruz. Hünkâr Çayırı üzerinde bugüne kadar birçok oyun oynanmaya çalışıldı. Hünkâr Çayırı ile bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın burayı Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi ilan ederek sahip çıkması büyük takdir ve sevinçle karşılandı. Fatih’in vefat yıl dönümü ile ilgili TRT ve Anadolu Ajansı’nda, 3 Mayıs’ta bir yayın olmaması gerçekten üzücü. Fatih’in hayatı, gençlerimize rol model olmalıdır. Sosyal sorumluluk ve Fatih’e vefa borcumuzu ödemek için 38 yıldan beri bölgede gazeteci ve belgeselcilik yapan biri olarak, tarafımdan hazırlanıp sunulan ve birçok TV kanalında yayınlanan Fatih ile ilgili birçok belgesel çekerek, tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştım. Bir Gebzeli olarak, Gebze Hünkâr Çayırı ile yakından ilgilenmenizi Gebze kamuoyu adına bekliyor TRT ve Anadolu Ajansı’nın özel bir program yapmasını istiyoruz. Fatih’in gençlere rol model hayatını anlattığımız belgesel sinevizyonunu yüksek bilgilerinize arz eder, selam ve saygılarımı sunarım.Telif ücreti almadan ulusal ve bölgesel TV kanallarına gönderdiğimiz, Fatih Sultan Mehmet’in gençlere rol model hayatı belgesel sinevizyonu linkini sizlerle paylaşıyoruz.

KahramanGazeteci ve Belgesel

(Kaynak: Gebze Gazetesi

3 Mayıs 2020)

HÜNKAR ÇAYIRINDA TEKNOFEST. DÜZENLENMELİ

Tekno Fest bir gün Gebze hünkar Çayırı’nda yapılması istek ve ümidi ile

ilim kültür tarih ve teknoloji vakfı

kültür hizmeti olarak hazırladığımız Fatihin Gençlere rol model hayatı Belgeselimiz ile sizleri hünkar Çayırı’ndan baş başa bırakıyoruz