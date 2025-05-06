İstanbul’da Kocaeli Şehir Tiyatroları rüzgârı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Sabancı Üniversitesi’nde sahnelediği “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” adlı oyunla İstanbul’a Kocaeli imzasını attı. Oyun, seyircinin büyük beğenisini kazanırken, sanatseverler Şehir Tiyatrosu sanatçılarını dakikalarca ayakta alkışladı.

MODERN SAHNE DİLİ, GÜÇLÜ OYUNCULUK

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın ödüllü oyunlarından biri olan “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?”, başarılı oyuncu kadrosuyla yoğun talep alıyor. Bir süre önce “Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali” kapsamında sahne alan ve ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Kocaeli Şehir Tiyatroları son olarak İstanbul’da Sabancı Üniversitesi’nde izleyicinin karşısına çıktı. Modern sahne dili, güçlü oyunculukları ve evrensel temasıyla dikkat çeken oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

AFİDE’DE YILIN EN BAŞARILI OYUNU ÖDÜLÜNÜ ALDI

2022-2023 sezonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konan “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” adlı oyun, 26. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Oyunu” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, oyunun sanatsal başarısını ve izleyiciler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Oyun, yalnızca Kocaeli’nde değil, ülke genelinde büyük bir ilgi görüyor. İstanbul’da daha önce birden fazla kez sahnelenen bu önemli yapım, geçtiğimiz günlerde Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

UNUTULMAZ BİR TİYATRO DENEYİMİ SUNUYOR

“Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” adlı oyun, II. Dünya Savaşı öncesinde, Nazi Almanya’sının Polonya’yı işgalinden önceki dönemde, bir grup tiyatro sanatçısının direnişe dönüşen mücadelesini anlatıyor. Hikâyesi ve güçlü kadrosuyla izleyicileri hem güldüren hem de düşündüren bu ödüllü yapım, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sundu. Güçlü oyunculukları ve dramatik yapısıyla tiyatro dünyasında kendine sağlam bir yer edinen “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” sanatseverler tarafından yoğun talep alıyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın diğer oyunları hakkında bilgi almak isteyenler, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın resmi web sitesini ve @kocaelisehirtiyatrosu sosyal medya hesabını ziyaret ederek bilgi edinebiliyor.



(Ömer İLGEÇ)