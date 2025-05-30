İstanbul’un Fethi 572. Yılında Gebze’de yad edildi

Gebze Kültür Merkezinde Düzenlenen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in “Çağ Açan Hükümdarın Doğuşu” temalı söyleşisine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, Gebzeli vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Program, Osmanlının tarihi ruhunu yansıtan mehteran konseriyle başladı. Mehter takımının coşkulu gösterisi, salondaki katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Marşlarla İstanbul'un fethi atmosferi canlandırılırken, izleyiciler alkışlarla eşlik etti.

İSTANBUL'UN FETHİ GÖNÜLLERİN FETHİDİR

Programın başında konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,” Biz bu gün burada İstanbul’un fethini yad ediyoruz. Sevgili gençler bu fetih sadece savaş teknolojisinden ibaret bir fetih değil İstanbul’un fethi, burada gönüllerin fethi var, sosyolojik olarak mücadele var ve bir medeniyet değişimi var. Çağ açıp kapatması sadece ateşli silahların kullanılmasından ibaret değil, bunu iyi araştırın. Biz bu ecdadın torunları olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Tarihe baktığımızda önce Şam sonra Kudüs fetih edilmiştir. Bugün de bu milletin evlatları arka planda verdikleri destek ve çabayla yine önce Şam fetih edildi ve sırada Kudüs var” ifadelerini kullandı.

MİLLETLERİN KALKINMASI EMEK VE GAYRET İSTER

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı selamlama konuşmasında, “ Fatih batı medeniyetlerinin ölçeğinde bile çağ açıp kapatan birisi. Milletlerin kalkınması, ilerlemesi şüphesiz emek ve gayretle oluyor. Bu bir ülkeyle olmaz. Medeniyetlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Türk Medeniyetini ayakta tutmamız için kendi cephemizden bazı şeyleri görmeliyiz. Bu uğurda da okuduğumuz ve dinlediğimiz kişiler de Türk Milletinin ve devletinin cephesinden bakan gönül bağı olan insanlar olmalıdır. Bu gün de tam bu anlamda Ahmet hocamızın burada olmasından memnuniyetimi dile getiriyor ve bizleri bir araya getiren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR DENİNCE AKLA İSTANBUL GELİR

Protokol konuşmalarının ardından söyleşisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil İstanbul’un fethi ile ilgili çok değerli bilgileri konuklarıyla paylaştı. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Şehir deyince akla İstanbul gelir. İstanbul’a nazaran diğerleri köy mesafesindedir. Bütün dünya başkanlarına sorsalar başkent neresi olsun diye cevap İstanbul olacaktır. İstanbul’un bütün dünya için önemi farklıdır. Bizim için ayrı bir önemi Peygamber efendimiz tarafından müjdelenmesi dir. İstanbul bizim için bir nimettir ve nimetin kıymetini zamanında bilmek çok önemlidir. Bu millet değerlerinin kısmetini bilen bir millettir ve bunu hiçbir zaman unutmamalıyız” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in yaklaşık bir saat süren söyleşisini konuklar dikkatle dinledi. Söyleşinin sonunda protokol üyeleri “Fetih Sergisi” nin açılışını gerçekleştirdi.



(Erkan ERENLER)