İşte meydan, işte 23 Nisan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 gündür devam eden 23 Nisan etkinliklerinde coşku bugün zirveye çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın da katılımıyla Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenlenen kortej ve Milli İrade Meydanı’ndaki etkinliklere on binlerce kişi katıldı.

KORTEJ, ÇOCUK ŞARKILARIYLA KARŞILANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği kortejde on binler yürüdü. Büyük bir şölene dönüşen kortej, Fevziye Cami’nin önünden başladı ve Cumhuriyet Bulvarı güzergâhı üzerinden şenliklerin yapıldığı İzmit Milli İrade Meydanı’nda son buldu. Büyükşehir tarafından organize edilen kortej, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, çocukların, anne ve babalarının katılımıyla gerçekleştirildi. Fevziye Cami önünden başlayan kortej, bando takımının gösterisi ve vatandaşların alkışları arasından İzmit Milli İrade Meydanı’na kadar devam etti. Kortej, Milli İrade Meydanı’nda Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası tarafından çocuk şarkılarıyla karşılandı.

23 NİSAN COŞKUSU HEP BİRKLİKTE YAŞANDI

Türk bayrakları eşliğinde ilerleyen kalabalığa yol boyunca çok sayıda katılım oldu. Hep birlikte alana ulaşan binlerce kişi, 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşadı. Başkan Tahir Büyükakın ve beraberindekiler, kortejde Türk bayraklarını sallayarak yol boyunca çocukları ve halkı selamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği korteje büyük ilgi vardı. Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı, Kocaelili çocuklara yakışır şekilde kutladı. Başkan Büyükakın’ın katıldığı kortejde, bayraklar ve neşeli marşlarla kentin sokakları coşkuyla doldu. Etkinlik, İzmit Milli İrade Meydanı’nda yapılan kutlamalarla devam etti.

MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA COŞKULU KARŞILAMA

Korteje ve meydandaki programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej sonrası alanda çocuklarla selamlaşan ve bayramlarını kutlayan Başkan Büyükakın daha sonra Oda Orkestrası’nın büyük sahnede gerçekleştirdiği konseri izledi. 23 Nisan dolayısı ile Engin Şen tarafından yönetilen Oda Orkestrası çocuklar tarafından seslendirildi. Çocuklara bu aşamada eğitmenleri de destek verdi. Konserde şef Engin Şen’in geleceğin başkemancısı olacak çocuğun elini sıkması ise Oda Orkestrası’nın kendisini çocuklara emanet ettiğini gösterdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, ÇOCUKLARI KUTLADI

Alanda bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, kutlamalardaki başarılı performanslarından ötürü çocukları ve ailelerini kutladı. Konserin arasında sahneye gelen Başkan Büyükakın, “Bugün bizler için çok kıymetli bir gün. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin dedik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduk. Bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyada ilk ve tek örnek olarak çocuklara armağan etti. Dedi ki, bu Cumhuriyet’in bu Meclis’in bekçileri çocuklar olacak, gençler olacak. Dolayısıyla onlara armağan edelim ve dolayısıyla bu bayram sizlerin bayramı oldu. Hepimizin bayramı ama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı esasen çocukların bayramıdır” ifadelerini kullandı.

“ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK GURURLUYUZ”

Konuşmasının devamında, “Bugün çok mutluyuz, çok şerefliyiz, çok gururluyuz” diyen Büyükakın, “Bu Cumhuriyet’i, bu Meclis’i, egemenliği halka veren Cumhuriyet’i bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun tüm silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizin kurucularını, tüm şehitlerimizi ve o zamandan bu zamana kadar emek vermiş olan her kim varsa hepsini yürekten ayrı ayrı tebrik ediyorum. Onlara buradan şükranlarımızı gönderiyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gençlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.



(Ömer İLGEÇ)