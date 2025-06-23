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İyilik Kılavuzu yine sahadaydı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İyilik Kılavuzu ekipleri, 2 günlük YKS sürecinde 16 farklı noktada stant kurarak öğrenci ve velilere ikramlarda bulunup moral verdi.

İyilik Kılavuzu yine sahadaydı

23 Haziran 2025 Pazartesi 09:34

 ‘İYİLİK’ FİKRİ MERKEZDEYDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencileri bu önemli günde de yalnız bırakmadı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İyilik Kılavuzu ekipleri, 2 günlük sınav sürecinde Kocaeli’nin farklı noktalarında ikram noktaları kurdu. İyilik fikrini merkeze alarak iyiliğin rehberi olmak ve gönüllere dokunmak için yola çıkan İyilik Kılavuzu ekipleri, YKS’ye giren öğrenciler ve onların heyecanına ortak olan aileleri için kek, meyve suyu ve su dağıtımı yaptı.

SINAV SABAHI MORAL DESTEĞİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda öğrenci ve velilerin yanında olan İyilik Kılavuzu ekipleri 2 gün boyunca İzmit, Derince ve Karamürsel ilçelerinde 16 farklı yerde ikram noktaları kurdu. İzmit’te 10, Derince’de 3 ve Karamürsel’de 3 olmak üzere toplam 16 farklı noktada stant kuran Büyükşehir ekipleri, sabah erken saatlerde sınav yerlerine giden öğrenci ve velilere başarılar dileyip moral verdi.

(Erkan ERENLER)

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