İzmit Körfezi’nde su kalitesi yakın takipte

Büyükşehir Belediyesi, hem İzmit Körfezi’nin ekolojik dengesini korumak hem de su kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çevre çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. “İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi” kapsamında Körfez’e dökülen 12 dere titizlikle izleniyor, su kalitesi anlık verilerle değerlendiriliyor.

12 DERE DÜZENLİ TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi” kapsamında Körfez’e akan 12 dere üzerindeki su kalitesini düzenli olarak takip ediyor. Bu kapsamda; Kumla, Ağa, Ambarlı, Saz, Ova, Narca, Kiraz, Halı, Hisar, İhsaniye, Kaytaz ve Karakoç derelerinden alınan su numuneleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle analiz ediliyor. Numunelerde anlık olarak debi, sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve iletkenlik gibi parametreler ölçülürken, laboratuvar ortamında organik kirlilik ve besin elementleri detaylı şekilde inceleniyor.

KÖRFEZ’DE DÖRT MEVSİM ÖLÇÜM

2007 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında, İzmit Körfezi’ndeki altı farklı deniz istasyonunda her mevsim düzenli olarak su örnekleri toplanıyor. Bu sayede Körfez’in farklı bölgelerindeki su kalitesi yıl boyunca takip edilerek gerekli önlemler zamanında alınabiliyor.

YATIRIMLARIN PLANLANMASINA KATKI

Proje kapsamında elde edilen veriler, Körfez’deki su kalitesi ve ekosistem üzerine etkili olacak yatırımların planlanmasına da katkı sunuyor. Evsel ve endüstriyel kaynaklı kirliliğin Körfez’e etkileri anlık olarak izlenerek, alınan önlemlerin ne derece etkili olduğu değerlendirilebiliyor.

CANLILIK GERİ DÖNÜYOR

Alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sayesinde İzmit Körfezi’nde gözle görülür bir iyileşme yaşanıyor. Deniz canlılarının sayısında artış gözlemlenirken, kuş çeşitliliğinde de dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Bu gelişmeler, Körfez’deki ekosistemin yeniden canlandığının somut göstergeleri arasında yer alıyor.



(Ömer İLGEÇ)