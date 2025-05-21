banner1142
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Körfezi’nden bereket fışkırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’ni temiz tutma çabaları meyve vermeye devam ediyor. Sosyal medya fenomeni, olta balıkçısı Savaş Dursun, 100 adet kiloluk mırmırı İzmit Körfezi’nde oltayla yakaladıklarını kaydetti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temizlik çalışmalarındaki üstün başarıları için kutladı.

İzmit Körfezi'nden bereket fışkırıyor

21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:33

 BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’ni temiz tutma çabası takdir görmeye devam ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) geçtiğimiz günlerde açıkladığı araştırma raporunda körfezin en temiz noktasının Kocaeli sınırları içindeki doğu baseni olduğunu açıklamıştı. Her gün yüzlerce balık ve deniz canlısının görüntülendiği, yunuslardan deniz atlarına kadar farklı türlerin yeniden yaşam alanı olduğunu gösteren videoların paylaşıldı, flamingoların dahi yeniden bölgeye geldiği belirtilen İzmit Körfezi’nin temizliği önceki gün sosyal medya fenomeni, olta balıkçısı Savaş Dursun tarafından da tescillendi.

 

İKİ SAATTE 100 MIRMIR

Kocaeli’de her gün 435 bin m3 atıksu, 12’si ileri biyolojik, toplam 23 arıtma tesisinden geçerek denize bırakılıyor. Diğer bir ifadeyle tek bir damla atık su, arıtılmadan denize deşarj edilmiyor. Bunun yanı sıra iki yıl önce başlatılan dip çamuru temizliği sayesinde 1 milyon m3’ten fazla çamur İzmit Körfezi’nden uzaklaştırıldı. Bu yöndeki çalışmalar devam ederken, körfez içindeki canlılığın giderek artması dikkat çekmeye devam ediyor. En son sosyal medya fenomeni, olta balıkçısı Savaş Dursun’un, ağırlıkları 750 gr ile 1 kg arası değişen mırmır balığını yakaladığını gösteren videosu gündem oldu.

 

BÜYÜKAKIN, “MUTLU OLUYORUZ”

Dursun, 2 arkadaşıyla birlikte sadece 2 saatte 100 parça, kiloluk mırmır avladıklarını, bunun da İzmit Körfezi’ndeki temizliğin ne kadar iyi boyutlara ulaştığını gösterdiğini belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. İzmit Körfezi’nde başlatılan dip temizliğinin meyve verdiğini görmekten mutlu olduklarını kaydetti.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
Büyükşehir, saatte 240 ton asfalt üretiyor Büyükşehir, saatte 240 ton asfalt üretiyor
Büyükşehir, basketbol sahalarını yeniliyor Büyükşehir, basketbol sahalarını yeniliyor
Kocaeli’nin 9 plajına “Mavi Bayrak” ödülü Kocaeli’nin 9 plajına “Mavi Bayrak” ödülü
Dijital Belgelerin Güvencesi: E-Arşiv ile Kayıt Altına Alınmış Gelecek Dijital Belgelerin Güvencesi: E-Arşiv ile Kayıt...
GESMEK’ten Hayata Dokunan Sergi: Yıl Sonu Sergisi Büyük İlgi Gördü GESMEK’ten Hayata Dokunan Sergi: Yıl Sonu Sergisi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
Kocaeli'de 95 hacı adayı, 2 kafile halinde dulalar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Haberi Oku