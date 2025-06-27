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İzmit Tren Garı asansör kulesinde cam montajı tamam

Büyükşehir Belediyesi, “İzmit Gar Asansör Yapım İşinde” hızlı bir ilerleme kaydediyor. Bu bağlamda Cumhuriyet Caddesi ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni birbirine bağlayacak noktada inşa edilen asansör kulelerinin temperli cam kaplaması tamamlandı.

İzmit Tren Garı asansör kulesinde cam montajı tamam

27 Haziran 2025 Cuma 09:48

 2 TON ÇELİK PROFİL KULLANILDI

Kocaeli genelinde vatandaşların güvenli, rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için 37 yürüyen merdiven ve 144 asansör inşa eden Büyükşehir Belediyesi, hizmette sınır tanımıyor.  Büyükşehir şimdi de İzmit Tren Garı’nın olduğu bölgeye modern bir asansör kazandıracak. Projede kulelerinin temperli cam kaplaması tamamlandı. Kulede çift girişli ve 13 kişi kapasiteli asansör yer alacak. Proje kapsamında bugüne kadar 2 ton çelik profil, çubuk ve saç kullanıldı.

 

YAYA GEÇİŞLERİ KONFORLU HALE GELECEK

Ayrıca iş dahilinde 60 metrekare alüminyum kompozit cephe kaplaması ve 130 metrekare temperli cam uygulaması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İzmit Saat Kulesi’nde bulunan Saygınlar Kulübü’ne, İzmit Tren Garı’na ve Atatürk Heykeli’ne yaya geçişleri daha konforlu hale gelecek.

(Ömer İLGEÇ)

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