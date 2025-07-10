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İzmit’te riskli bölgeye güvenlik kalkanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Akçakoca Mahallesi’nde can ve mal güvenliğini tehdit eden riskli bir alanda kapsamlı bir çalışmayı tamamladı. Eğimli arazi üzerinde, toprak ve taşların düşerek çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla, çelik güçlendirme halatlarıyla desteklenen dayanıklı bir çelik ağ sistemi kuruldu.

İzmit'te riskli bölgeye güvenlik kalkanı

10 Temmuz 2025 Perşembe 10:49

 GÜVENLİK İÇİN ESKİ DUVAR YENİLENDİ

Geçen yıl İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezi binasının bulunduğu bölgede risk oluşturan istinat duvarı yıkılarak, yerine daha sağlam ve güvenli bir duvar inşa edildi. Sırrı Paşa Caddesi üzerindeki 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, taş pere kaplama ile hem estetik hem de yapısal açıdan güçlendirildi.

 

100 METREKARELİK ALANDA ÇELİK AĞ SİSTEMİ

Toprak kayması ve kaya düşmesi riski taşıyan 100 metrekarelik alan için yapılan çalışmada, çelik güçlendirme halatları ile desteklenen çelik ağ sistemi monte edildi. Montaj işlemi, ileri seviye dağcılık eğitimi almış ve Ağrı Dağı’na tırmanış gerçekleştirmiş profesyonel bir ekip tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Yüksekten kayabilecek kaya parçalarının çevreye zarar vermesi önlenirken, eğimli arazinin üst kısmına güvenlik amacıyla korkuluk yerleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu müdahalesi, bölgedeki yapıların güvenliğini sağlamakla kalmayıp, olası afet risklerini de en aza indirdi.

(Erkan ERENLER)

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