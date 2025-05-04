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Japon heyetten Büyükşehir’e önemli ziyaret

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyeti, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Japon heyetten Büyükşehir'e önemli ziyaret

04 Mayıs 2025 Pazar 09:59

 Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli bazında afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

 

JAPON HEYET KOCAELİ’NDE

Afet yönetimi ve risk azaltma alanında küresel ölçekte uzmanlığa sahip olan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Kocaeli’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gelişmekte olan ülkelerde afet öncesi hazırlık, afet sonrası iyileştirme, kentsel planlama, altyapı güçlendirme ve kurumsal kapasite geliştirme gibi başlıklarda teknik iş birliği projeleri yürüten Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na konuk oldu. Ziyarette JICA Başkan Yardımcısı Kawai Shusaku, Kıdemli Program Sorumlusu Ali Bekin ve Proje Formülasyon Danışmanı Sawada Keiko yer aldı.

 

AFET RİSKLERİ MASAYA YATIRILDI

Heyet ile yapılan toplantıda, Kocaeli özelinde afetlere hazırlık konusunda yürütülebilecek çalışmalar ve uygulanabilecek iyi örnekler ele alındı. Toplum temelli yaklaşımlar, yerel kapasitenin artırılması ve afetlere dirençli kentsel yapıların oluşturulması konularında teknik fikir alışverişi yapıldı.

 

“AMACIMIZ ŞEHRİMİZİ AFETLERE HAZIRLAMAK”

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, “JICA heyetinin ziyareti bizim için önemli. Afetlere hazırlık konusunda atacağımız her adımda uluslararası deneyimlerden faydalanmak bizim için büyük kazanım. JICA ile kurulan bu temasın ilerleyen süreçte verimli iş birliklerine dönüşmesini arzu ediyoruz. Amacımız şehrimizi olası afetlere hazırlamak” ifadesini kullandı.

(Erkan ERENLER)

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