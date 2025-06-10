Kabakoz dönüşümünde ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Rezerv Yapı Alan" ilan edilen 7.2 hektarlık alan için uzlaşma görüşmelerine başlanmıştı. Uzlaşma Ofisi kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerini sürdürüyor. 185 yapı, 477 konut ve 16 ticaret alanı bulunan alanda bazı hak sahipleri ile anlaşmaya varıldı. Yapılan uzlaşmalar kapsamında ise tahliye ve yıkım işlemleri başladı.

Büyükşehir ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak, tahliye edilen evin kontrollü bir şekilde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Bölgedeki yıkım çalışmaları anlaşma sağlanan hak sahipleri ile devam edecek.

İHA