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Kandıra sahillerinde 992 ton çöp toplandı

Kocaeli’nin sahil kenti kimliğini öne çıkarmayı ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kandıra sahillerinde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla çevre duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu kapsamda görevli ekiplerin çalışmalarıyla 7 Haziran’dan bu yana yalnızca kumsal alanlardan 992 ton çöp toplandı.

Kandıra sahillerinde 992 ton çöp toplandı

26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:53

 SADECE KUMSALLARDAN TOPLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda yoğun ilgi gören Kandıra sahillerinde yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla çevre duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Görevli ekiplerin çalışmalarıyla 7 Haziran’dan bu yana yalnızca kumsal alanlarından 992 ton çöp toplandı. Bu rakamla çevre bilincinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Büyükşehir, Mavi Bayrağı da korumaya özen gösterdi. Büyükşehir ekipleri, dolan çöp konteynerlerini ve kutularını gün boyu temizlerken genel mıntıka temizliğini ise gece saatlerinde yerine getiriyor.

 

SAHİLLERDE KALİTE BÜYÜKŞEHİR’LE ARTIYOR

Ekiplerin dört mevsim titizlikle çalıştığı Kandıra sahillerinde temizlik seferberliği yaz sezonunda hummalı bir şekilde sürüyor. Büyükşehir ekipleri Kandıra’nın Mavi Bayraklı plajları; Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı başta olmak üzere diğer tüm plajlarda da yaz boyunca temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

 

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN SEFERBERLİK

Gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında çöpler konteynerlerden değil, doğrudan kumsal alanlardan toplandı. Yaz aylarında on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kandıra’nın Mavi Bayraklı sahillerinde ve diğer plajlarda gece gündüz çalışan ekipler, temiz bir çevre için adeta seferberlik ilan etti.

 

KANDIRA’DA MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaz aylarında vatandaşların özellikle tercih ettiği Kandıra’nın Mavi Bayraklı plajlarında temizlik çalışmaları için gerekli hassasiyeti gösteriyor. Plajlarda gelişigüzel atılan çöplerden çöp kutularındaki atıklara kadar her alan özenle temizleniyor. Ekiplerin özverili çalışması hem tatilcileri hem de bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

 

TEMİZ SAHİL, TEMİZ GELECEK

Kocaeli’nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra, bu yıl da yoğun ziyaretçi ağırladı. Temizlik çalışmaları hem deniz turizminin sürdürülebilirliği hem de doğal çevrenin korunması açısından büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çevre temizliğine yönelik farkındalığın artması gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşlardan sahilleri temiz kullanmaları konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.

(Erkan ERENLER)

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