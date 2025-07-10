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Kandıra sahillerinde çadır denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik ekipleri, Kandıra’daki Mavi Bayraklı plajlarda çevre düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamp alanları dışında çadır kuran vatandaşları uyardı.

Kandıra sahillerinde çadır denetimi

10 Temmuz 2025 Perşembe 10:50

 ZABITA EKİPLERİ SAHİL DENETİMİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaz sezonu boyunca Kandıra sahillerinde artan yoğunluk sebebi ile denetimlerini arttırdı. Çevre düzeni ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekiplerine güvenlik birimi de eşlik etti. Ekipler, ortak kullanım alanı olan sahiller ve yeşil alanlarda çadır kuran vatandaşları uyararak bilgilendirdi.

 

PLAJLARA ÇADIR KURANLAR UYARILDI

Büyükşehir’in Kandıra ilçesinde bulunan Mavi Bayraklı plajlarının kriterlerinin korunması için titiz çalışmalar gerçekleştiren ekipler, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çadır denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler, kamp alanları dışında çadır kuran vatandaşları uyarırken herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyor. Bu denetimler ile hem vatandaşların güvenliğinin hem de çevre ve denizlerin korunması hedefleniyor.

(Erkan ERENLER)

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