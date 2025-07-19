GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamürsel Ereğli Mahallesi’nde yeni yol konforu

Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi’nde hayata geçirdiği yeni imar yoluyla bölgedeki ulaşım sorununa köklü çözüm getirdi. D-130 Karayolu’na alternatif teşkil edecek olan güzergah; Yavuz Sokak, Sünni Baba Caddesi ile Ihlamur Sokağı’nı birbirine bağlayarak mahalle içi trafiğin yükünü hafifletecek.

Karamürsel Ereğli Mahallesi'nde yeni yol konforu

19 Temmuz 2025 Cumartesi 09:59

 MODERN ALTYAPI VE GENİŞLETİLEN YOL GÜZERGÂHI

15 metre genişliğe çıkarılan yol üzerinde toplam 1,3 kilometrelik güzergâhta 3 bin 500 ton plent miks temel (PMT) serimi tamamlandı. Ayrıca 10 bin 400 metrekarelik alanda sürdürülen sathi kaplama çalışmalarıyla yolun dayanıklılığı ve konforu artırılıyor.

 

ULAŞIMDA YENİ ALTERNATİF, TRAFİKTE RAHATLAMA

Yavuz Sokak’taki bu yeni düzenleme sayesinde mahalle sakinleri, D-130 Karayolu’na girmeden doğrudan ilçe merkezine erişim sağlayabilecek. Bölgede artan yapılaşmayla birlikte altyapı kazılarının yoğunlaşması beklenirken, sathi kaplama yöntemi sayesinde bu tür yolların bakım ve onarım işlemleri hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

 

EREĞLİ YÜKSEK KONFORA KAVUŞUYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ereğli Mahallesi, yeni ve rahat bir ulaşım konforuna kavuşacak. Aynı zamanda bölgedeki trafik yükü de belirgin bir şekilde azalacak.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Minik biniciler at sevgisiyle büyüyor Minik biniciler at sevgisiyle büyüyor
Ekiplerimize güvenin deniz sezonunu huzurlu geçirelim Ekiplerimize güvenin deniz sezonunu huzurlu geçirelim
Başkan Vekili Abiş’ten KO-MEK yaz kurslarına ziyaret Başkan Vekili Abiş’ten KO-MEK yaz kurslarına...
Gebze’de yeni trafik dolaşım planı hayata geçiyor Gebze’de yeni trafik dolaşım planı hayata geçiyor
Esnafımızla her zaman omuz omuzayız Esnafımızla her zaman omuz omuzayız
Yangında zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği Yangında zarar gören çiftçilere gübre ve tohum...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Minik biniciler at sevgisiyle büyüyor
Büyükşehir Belediyesi, çocuklara at sevgisi kazandırmak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla başlattığı...

Haberi Oku