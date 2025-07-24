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Karamürsel Otogarı Hizmete Açılıyor

Gölcük Terminali’nin ardından Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali de açılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, terminalin bu gece(24 Temmuz Perşembe) ilk seferini yapacağını söyledi.

Karamürsel Otogarı Hizmete Açılıyor

24 Temmuz 2025 Perşembe 09:41

 BİR HAFTADA İKİNCİ OTOGAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçelere kazandırdığı otobüs terminallerine bir yenisi eklendi. Gölcük Terminali'ni geçtiğimiz hafta açan Büyükşehir Belediyesi bu kez Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni hizmeti sokuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, terminalin bu gece (24 Temmuz Perşembe) ilk seferini yapacağını müjdeledi.

 

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Değerli hemşehrilerim, Gölcük’ün ardından Karamürsel ilçemize de kazandırdığımız, ulaşımı kolay, modern ve konforlu otobüs terminalimizde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni terminalimiz bu gece itibarıyla hizmete başlıyor. Şehir içi trafiğini rahatlatacak, yolcu konforunu artıracak bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

MODERN VE KONFORLU TASARIM

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali, toplamda 1.885 metrekarelik alanda inşa edildi. Terminal, şehirlerarası yolculuk yapanlar için 12 peron, kırsal hatlar içinse 15 midibüs kapasiteli peronlarla hizmet verecek. Terminalde ayrıca, yolcular için 56 araçlık bir misafir otoparkı bulunuyor. Sosyal alanlar arasında ise büfeler, restoranlar, bebek bakım odası, mescitler, çay ocağı ve fast food alanları yer alıyor.

 

KARAMÜRSEL'E DEĞER KATACAK BİR YATIRIM

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali, bölge halkına önemli bir konfor sunacak. Şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltacak ve yolculukların daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak bu proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye kazandırdığı önemli ulaşım yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

(Erkan ERENLER)

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