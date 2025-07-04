Karamürsel Taze, özel etkinlikler için hazır

ÖZEL DAVETLER İÇİN HİZMET VERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sevilen markası Taze, Karamürsel şubesiyle hizmet yelpazesini genişletti. Karamürsel Millet Bahçesi içerisinde yer alan Taze, şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için sadece lezzetli bir mola sunmakla kalmıyor, geniş otoparkı ve ferah ortamıyla özel davetlere de hizmet veriyor. İç kapasitesi minimum 50, maksimum 100 kişi olan salon, dış alanla birlikte toplamda 250 kişiye kadar konuk ağırlayabiliyor. Böylece Karamürsel’in toplu davet ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanıyor.

SALON İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Antikkapı A.Ş., sahil bölgesinde bulunan Altınkemer Düğün Salonu ile birçok organizasyona ev sahipliği yaparken, Karamürsel Taze şubesiyle küçük ve orta ölçekli özel etkinlikler için de bölgedeki salon ihtiyacını karşılamış oluyor. Güzel manzarası, taze kruvasanları ve kahve keyfiyle bilinen Karamürsel Taze, artık sadece bir kafe olarak değil; nikâh, nişan, söz, balo, doğum günü ve bebek mevlidi gibi özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

TAZE, ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Uzun yıllar kaliteli hizmet anlayışıyla tanınan Antikkapı A.Ş.’nin Taze markası, yeni dönemde Karamürsel şubesinde davet salonu konseptiyle de adından söz ettirecek. Kafe olarak sunduğu taze kruvasan ve özenle hazırlanan kahveler, davet salonundaki organizasyonlarla birleşerek misafirlere çift yönlü hizmet sağlıyor. Yeni konsept, hem günlük kahve keyfi yapmak isteyenleri hem de özel anlarını unutulmaz kılmak isteyenleri memnun etmeyi hedefliyor.

REZERVASYONLAR BAŞLADI, İLGİ YOĞUN

Kocaeli genelinde birçok düğün salonu işletmesinin sahibi olan Antikkapı A.Ş., profesyonel ekibiyle her detayı planlayarak özel günlerin kusursuz geçmesini sağlıyor. Karamürsel Taze’deki yeni davet salonu konsepti için rezervasyonlar başladı ve bazı tarihlerde yoğunluk oluştu. Rezervasyonlar, Karamürsel Altınkemer Düğün Salonu’ndan 10.00-18.00 saatleri arasında alınabiliyor. Bölgenin ihtiyacı olan toplu davet salonu konsepti, Taze ile yeni ve özenli bir hizmet anlayışına kavuşmuş durumda.



(Ömer İLGEÇ)