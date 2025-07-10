Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yeni yapılan Karamürsel Otobüs Terminali’ni yerinde inceledi. Büyükakın, yakın zamanda hizmete girecek proje için, “Yolcu taşımacılığı artık çok daha konforlu ve düzenli olacak. Karamürsel’e söz verdik. Sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir ulaşım yatırımı yaptık” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TERMİNALİ İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesinde devam eden projeleri yerinde inceledi. Bu kapsamda, kısa süre içinde hizmete alınması planlanan Karamürsel Otobüs Terminali’ni gezen Başkan Büyükakın, mevcut terminalin yetersiz olması sebebi ile yerine inşa edilen Karamürsel Otobüs Terminali ile şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığın çok daha konforlu ve düzenli olacağını ifade etti. Ziyaretlerinde Başkan Büyükakın’a; AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus ve AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan da eşlik etti.

KARAMÜRSEL’E KONFORLU VE DÜZENLİ ULAŞIM

Artan nüfusa bağlı olarak mevcut terminalin yetersiz kalması nedeniyle inşa edilen yeni Karamürsel Otobüs Terminali, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda önemli bir konfor ve düzen sağlayacak. Toplamda bin 885 metrekare alan üzerine kurulan terminal, modern yapısıyla bölge halkına hizmet edecek. Terminalde, şehirlerarası ulaşım için 12 otobüs, kırsal hatlar için 15 midibüs kapasiteli peronlar yer alıyor.

56 ARAÇLIK MİSAFİR OTOPARKI YER ALIYOR

Ayrıca yolcu ve misafirler için 56 araçlık otopark alanı bulunuyor. Yapı içerisinde ise 10 şehirlerarası ve 4 kırsal hat yazıhanesi bulunurken, vatandaşların her ihtiyacını karşılamaya yönelik birçok sosyal alan terminal projesine dahil edildi. Bu alanlar arasında 2 büfe, bebek bakım odası, bay/bayan WC, emanet ofisi, güvenlik odası, depo, mescitler, restoran, çay ocağı ve 2 fast food alanı yer alıyor.



(Erkan ERENLER)