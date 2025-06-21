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Karne sevincini Kartepe Teleferik’te yaşa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak Kartepe Teleferik’te indirim kampanyası başlattı. 20-29 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında öğrenciler teleferiğe %50 indirimli binerken, onlara eşlik eden aile bireyleri ise %25 indirimden faydalanabilecek.

Karne sevincini Kartepe Teleferik'te yaşa

21 Haziran 2025 Cumartesi 09:50

 TELEFERİKTE UNUTULMAZ KARNE HEDİYESİ

Karnesini alan tüm öğrenciler ve aileleri, yaz tatilinin ilk günlerinde doğayla iç içe keyifli bir yolculuğa davet ediliyor. Derbent istasyonundan başlayıp yaklaşık 22 dakika süren yolculuk boyunca, Kartepe’nin eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz anılar biriktiriliyor. Kampanya, öğrenci ve velilerin birlikte vakit geçirebilecekleri eğlenceli ve ekonomik bir tatil alternatifi sunuyor. UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik’te gerçekleştirilen indirimli seferler, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin karneleriyle birlikte teleferik gişelerine başvurmaları yeterli olacak.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN EĞİTİME VE AİLEYE DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitim başarısını takdir etmek ve aile bağlarını güçlendirmeye yönelik etkinliklerine devam ediyor. Kartepe Teleferik kampanyası, hem doğa sevgisini hem de aile içi etkileşimi teşvik ediyor. Şehirde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir, her yaştan vatandaş için sosyal yaşamı zenginleştiren uygulamalara devam edecek.

(Erkan ERENLER)

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