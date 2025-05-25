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Kartepe İstasyon Mahallesi’nde yaya kaldırımı tamam

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ulaşımı için kent genelinde yaya kaldırımı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe İlçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan Ankara Caddesi’nde süpürge beton kaldırım imalatını tamamladı.

Kartepe İstasyon Mahallesi'nde yaya kaldırımı tamam

25 Mayıs 2025 Pazar 12:15

 YAYA GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerde yol kalitesini artırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Kartepe İlçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan Ankara Caddesi’nde süpürge beton kaldırım imalatını tamamladı. Kocaeli Stadyum yoluna ve Köseköy’e ulaşım sağlayan 110 metre uzunluğundaki cadde üzerine yapılan yaya kaldırımı, hem estetik hem de güvenlik açısından bölgeye katkı sağladı. Çalışmalar sonucunda cadde, yayaların daha konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabileceği hale getirildi.

 

YENİLEME BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bu bölgede yapılan kaldırım, mahalle sakinlerinden de olumlu geri dönüş aldı. Kaldırım sayesinde vatandaşlar artık yola çıkmadan güvenli bir şekilde yürüyebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı kolaylaştırmak ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla üstyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

(Erkan ERENLER)

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