Kartepe Teleferik, bayramda ilgi odağı oldu

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ HİZMET VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesi olan Kartepe Teleferik, Kurban Bayramı tatili boyunca yüzde 50 indirimle vatandaşlara hizmet verdi. Bu kapsamda bin 421 metre yükseklikte kentin cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Kuzuyayla’ya ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik, bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı.

KUZUYAYLA’YA 15 DAKİKADA ULAŞIM

Eşsiz manzara eşliğinde, Derbent’ten Kuzuyayla’ya yaklaşık 15 dakikada ulaşım sağlayan teleferik, özellikle Kurban Bayramı için tatile gelen vatandaşlar ve yerli-yabancı turistler olmak üzere çok sayıda kişiye ev sahipliği yaptı. Teleferiği kullanan ziyaretçiler, Kuzuyayla’ya yolculuk sırasında Kocaeli’nin yeşil ve mavi renk uyumunun yarattığı manzaradan etkilendiklerini ifade ettiler. Teleferikle Kuzuyayla’ya çıkan tatilciler, doğa ile başbaşa kalarak muhteşem atmosferin keyfini sürdü.



(Erkan ERENLER)