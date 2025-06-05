Kartepe Teleferik’te bayrama özel yüzde 50 indirim

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Kartepe Teleferik hattında vatandaşlara yüzde 50 indirimli seyahat imkânı sunuyor. Bugün başlayan ve bayram boyunca geçerli olacak kampanya, ailelerin doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmesine katkı sağlayacak.

TÜM BAYRAM BOYUNCA GEÇERLİ

Kurban Bayramı süresince geçerli olacak bu özel kampanya kapsamında Kartepe Teleferik hattında tüm biletler yarı fiyatına sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama, özellikle şehir dışından gelen misafirler ve aileler için Kartepe’yi daha cazip hale getiriyor. Kampanya ile hem vatandaşların bayram sevincine ortak olunacak hem de turizm hareketliliğine katkı sağlanacak.

EŞSİZ BİR YOLCULUK DENEYİMİ

Kartepe Teleferik, sadece Kocaelililere değil, çevre illerden gelen ziyaretçilere de eşsiz bir yolculuk deneyimi sunuyor. Derbent’ten başlayıp Kuzuyayla’ya uzanan yaklaşık 20 dakikalık yolculuk boyunca, Sapanca Gölü ve Kartepe’nin yeşil dokusu eşliğinde bayramın huzuru yaşanacak. Bayram günlerinde ailece yapılacak bu keyifli yolculuk, unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak.

BAYRAMDA AİLECE BİR ALTERNATİF

Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu indirimli teleferik hizmeti, Kurban Bayramı'nda doğa ile buluşmak isteyen vatandaşlar için cazip bir alternatif olacak. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen herkes temiz havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkarabilecek.



(Ömer İLGEÇ)