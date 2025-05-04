KASTAMONU'DAN ANKARA'YA İSTİKLAL YOLU

Gezmek seyahat etmek gerekiyor fırsat buldukça iş ve mesleğimiz gereği geziyor geziyor gezip gördüklerimizi sizlerle paylaşıyoruz 1 -4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gebze’den Tokata yaptığımız gezide gördüklerimi ve yaladıklarımı gazetemizin kurucusu ve TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel program yönetmeni ismail kahramanın belgesel tadındaki canlı yayınları ile sizlerle paylaşmak istiyorum.

KASTAMONU ILGAZ DAĞLARI ETEĞİNDEN İSTİKLAL YOLUNDAN BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM BELGESEL TV CANLI YAYINDA









Biz Kastamonu ve Çankırı üzerinden tokata giderken sizleri Kurtuluş Savaşının Canlı Şahidi İstiklal Yolu ile ilgili Gebze gazetesi (www.gebzegazetesi.com) da BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE daha önce yayınlanan İsmail kahramanın Makalesini sizlerle paylaşıyoruz





http://www.gebzegazetesi.com/genel/kurtulus-savasinin-canli-sahidi-istiklal-yolu-h49680.html





Yollar tarih kültür ve medeniyettir





Yollar zaferlerimizin canlı şehididir





Safranbolu’dan İnebolu’ya





İpekyolu'ndan İstiklal Yoluna





Zaferler tarihimizin dönüm noktasıdır





Devri Alem belgesel görüntülerle tarihe not düştük. Bir günde hazırladığımız belgesel ilk kez BRTV televizyonunda dün gece yayınlandı büyük ilgi gördü.









Kurtuluş Savaşı'nın Canlı Şahidi İstiklal Yolu





Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma gümleri Karabük’ten uydu yayını yapan BRTV televizyonun değerli sahipleri kıymetli meslektaşlarım Mehmet ve Osman Çetinkaya beylerin davetlisi olarak Safranbolu ve Kastamonu bölgesine gittim.





Safranbolu’dan İnebolu’ya bir günde Devri Alem belgesel programı farkı ile İpekyolu’ndan İstiklal yoluna belgesel TV programı çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.









Belgesel çekimleri yaptığımız gün okullar ve üniversiteler korona virüsü salgını dolayısı ile yeni tatil edilmiş, Safranbolu’dan güçlükle Gebze’ye dönmüştüm





İstiklal Yolundan Kastamonu'dan İnebolu'ya





Sakarya meydan muharebesinin kazanılması başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı ve Türkiye cumhuriyetinin kuruluşuna canlı şahitlik yapan İstiklal Yolu belgesel çekimlerimize Kastamonu valisini ziyaret ederek başladık.





Kültür Turizim müdürlüğünde görevli Emrullah Akça'nın Rehberliğinde kurtuluş savaşının sembol isimlerinden Şerif’e bacının memleketi İstiklal Yolu üzerindeki Seydiler ilçesine geldik Şerife Bacı kültür derneği Seydiler Kaymakamını ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yaptırılan Şerif’e Bacı anıtında Fatiha okuduk.





Küre dağlarının zirvesinde İstiklal yolunda önemli merkez olan Ecevit hanı ve küre dağlarını geçerek Ersizler nehri üzerinde ki tarihi taş köprüde belgesel çekimi yaptık gençler ve tüm erkekleri gönüllü savaşa gittiği için hiç erkek olmayan Ersizlerden adını alan Ersizler köyündeki çekimlerimizi tamamlayıp İstiklal yolunun başlangıcı İnebolu ilçesine geldik.





İnebolu kaymakamını ziyaret edip belgesel çekimleri ile ilgili bilgi verip Türkocağı ve İnebolu kent müzelerinde belgesel çekimi yaptık. Diş doktoru olmasına rağmen kendisini İnebolu ve İstiklal Yolu tarihine adayan Mustafa beyin rehberliğin de İstiklal Yolu ve İnebolu Limanı hakkında geniş bilgi aldık.





İnebolu Kastamonu Ankara üzerinden yüzlerce kilometre uzunluğundaki yoldan taşınan silah ve cephane ile kazanılan Sakarya meydan muharebesi ile ilgili yaptığımız araştırmaları ve belgesel çekimlerini www.sakaryazaferi.com sayfamızdan okuyup izleyebilirsiniz .





ŞEHİT ŞERİFE BACI VE İSTİKLAL YOLU BELGESELİ





1918 yılı sonlarında Anadolu’nun birçok yeri işgal altındayken Türk Ulusunun var olma savaşı verdiği ve Milli Mücadele’de Karadeniz üzerinden gelen cephane ve mühimmatın naklinin yapıldığı İnebolu-Kastamonu-Ankara hattından oluşan “İstiklal Yolu” en güvenilir ve hayati yoldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün de “Gözüm Cephede Kulağım İnebolu’da” sözleriyle vurguladığı “İstiklal Yolu” başta Şehit Şerife Bacı olmak üzere yaşlı, çocuk tüm Kastamonu halkı kar kış demeden büyük fedakârlıklarla cephanenin cepheye naklini sağladığı ve Şerife Bacının donarak şehit olduğu 95 km’lik güzergâh 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da “tarihi sit” olarak tescil edilmiştir.





Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de 2008 yılından bu yana her yıl yurt genelinden yüzlerce yürüyüşçünün katılımı ile 4 gün boyunca “İstiklal Yolu Yürüyüşü” gerçekleştirmektedir.



