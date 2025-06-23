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Kırsalda hem temizlik hem estetik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde vatandaşların konforlu ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ulaşım projelerinin yanı sıra, kırsal kesimlerdeki ana yolların bakım ve temizliğine de büyük önem veriyor.

Kırsalda hem temizlik hem estetik

23 Haziran 2025 Pazartesi 10:42

 V KANALLAR TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kandıra ilçesinin Yağcılar, Sofular, Küçüklü ve Ahatlı mahalleri ile Kartepe ilçesinin Suadiye ve İfraziye mahallelerindeki yol kenarlarında bulunan V kanalların temizliğini titizlikle sürdürüyor. Ekipler yürüttükleri çalışma ile kirliğe, kötü görünüme ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

 

GÖRÜŞ ENGELİ ORTADAN KALKIYOR
Yapılan temizlik çalışmaları sayesinde, sürücülerin özellikle virajlarda karşılaştığı görüş engelleri ortadan kalkarken, çevre de daha sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşuyor. V kanalların bitki örtüsü ve çamurla dolması, özellikle yağışlı havalarda suyun yola taşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, yağış anında suyun yol kenarındaki V kanallardan hızlı ve sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesini sağlayarak yol güvenliğini de artırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için yol bakım ve temizliğine aralıksız devam ediyor.

(Erkan ERENLER)

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