Kırtasiye Sektörü KOTO’da istişare toplantısında buluştu

Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi (Bilişim, Matbaa ve Büro Malzemeleri Grubu) bünyesinde faaliyet gösteren ‘Kırtasiye Sektörü’ istişare toplantısında bir araya geldi. Komite Başkanı Serkan Kasımoğlu’nun Meclis Üyeleri Mehmet Akif Şen, Emrullah Yolasığmaz ve Komite Üyesi Mustafa Elol ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, kırtasiye sektörü temsilcileri katıldı.

TOPLANTI KONU BAŞLIKLARI

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Kasımoğlu katılım dolayısıyla teşekkür ederken, Meclis Üyesi Mehmet Akif Şen Oda ve komite çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Açılış konuşmalarının akabinde görüş ve öneriler bölümüne geçildi. Toplantıda ele alınan konu başlıkları şöyle; kitap üretimi seviyelerinde yaşanan gerileme, baskı maliyetlerinde meydana gelen artışlar, arz- talep dengesinde yaşanan bozulmalar, Türkçemizi korumak adına milli politikalar geliştirilmesi gerekliliği, kitap basımında kullanılan mürekkebin KDV’sinin % 1’e indirilmesi talebi, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının bölge bölge adrese göre kırtasiyelerden (özellikle yerelden) alınmasının sağlanması, başkaca iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin kırtasiye ürünleri satmasının sektöre olumsuz etkileri, kırtasiye sektörüne özel yönetmelik çıkarılması ve belgelendirilmesi talebi, mevsimsel dönemlerde özellikle (yılbaşı, okul vs.gibi) farklı market ve bunun gibi benzeri yerlerde satışlara izin verilmemesi, e-ticaretin sektöre etkisi, e-ticaret satışlarında kağıt ürünlerin gramaj bilgisinin konulmasının zorunlu hale getirilmesi adına girişimlerde bulunulması, tüketicilerin sektörle ilgili bilgi düzeylerini artırmak adına etkinlikler düzenlenmesi, yayıncılıkta milli bir politika geliştirilmesi, yazılı ve okuma kültürümüzün geliştirilmesi adına çalışmalar yapılması.



(Ömer İLGEÇ)