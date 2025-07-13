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KO-MEK ile hayatlarını baştan yazdılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KO-MEK kurslarında okuma-yazma eğitimi alan Hatice ve Hamiyet Teyze, öğrendikleriyle ilk fırsatta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a mektup yazdı.

KO-MEK ile hayatlarını baştan yazdılar

13 Temmuz 2025 Pazar 10:58

 KO-MEK EĞİTİMDE UMUT IŞIĞI OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), okuma yazma bilmeyen her yaştan insana umut olmaya devam ediyor. 51 yaşındaki Hatice Solgun ile 49 yaşındaki sınıf arkadaşı Hamiyet Hanım, yıllarca içlerinde taşıdıkları okuma-yazma eksikliğini KO-MEK sayesinde giderdi. Artık otobüs hat numaralarını okuyabiliyor, marketten kendi başlarına alışveriş yapabiliyor, hastaneye tek başlarına gidebiliyorlar. KO-MEK’in “Eğitimin yaşı yoktur” anlayışıyla başlattığı kurslar, sadece harf öğretmekle kalmıyor; bireylerin hayatına da dokunuyor.

 

İLK MEKTUP BAŞKAN TAHİR BÜYÜKAKIN’A

Okuma yazma öğrendikten sonra kaleme aldıkları ilk mektuplarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a yazan kursiyerler, duygularını içtenlikle paylaştı. Hatice Teyze, mektubunda, “Otobüste yazıları okuyamazdım. Marketlerde fiyatları anlayamazdım. İçimde hep bir eksiklik vardı. Şimdi okuyorum, yazıyorum, çok mutluyum” diyerek okuma-yazma öğreniminin hayatında yarattığı değişime vurguladı. Bu eğitimler, okuma-yazma bilmenin insan hayatında temel ihtiyaçlara ne denli etkisi olduğunu gösteriyor ve KO-MEK ile pek çok kişinin hayatına dokunuluyor.

 

“ÇOCUKLARIM OLMADAN HİÇBİR YERE GİDEMEZDİM”

KO-MEK kurslarında eğitim alan Hatice Solgun, geçmişte çocukları olmadan hastaneye bile gidemediğini anlattı. Okuma-yazma öğrenmenin hayatındaki etkisine değinen Solgun, “Markete gittim, pirinç aldım. Üzerini okuyup doğru markayı buldum. Çocuklarım ‘Anne, doğru almışsın’’ dedi. O an çok mutlu oldum. Şimdi eşime muhtaç değilim. Hastaneye, kültür merkezlerine kendi başıma gidiyorum” ifadelerini kullandı.

 

HATİCE TEYZE’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Hatice Teyze, küçükken okula yazıldığını ancak dedesinin kaydını sildirdiğini gözleri dolu dolu anlattı. Hayatı boyunca öğrenme isteğini içinde saklayan Hatice Teyze, iş görüşmesinde okuma-yazma bilmediği için alınmaması üzerine eğitim almak için yeni yollar aradı. Çocukları sayesinde KO-MEK ile tanışan Hatice Teyze, “Cumhurbaşkanım ve Tahir Başkanım başta olmak üzere bütün emeği geçenlere, bu imkanı bizlere verdiği için çok teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

 

“BEN DE BİR BİREYİM”

Van Erciş doğumlu Hamiyet Teyze ise yıllarca okula gönderilmediğini fakat KO-MEK sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. “Okuma yazma bilmediğim için pek çok şeyden geri kalıyordum. Ama pes etmedim. Şimdi okuma yazmayı öğrendim, hastaneye gidebiliyorum, otobüs numaralarını okuyorum, kimseye sormuyorum. Gençlerin dediği gibi ben bir bireyim artık’” ifadelerini kullanarak yaşadığı dönüşümü anlattı.

 

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

KO-MEK’in kurslarından eğitim alarak hayalleri gerçekleşen bireylerin sayısı her geçen gün artıyor. Hamiyet Teyze, okuma-yazmayı en çok internetten alışveriş yapmak için istediğini, “En çok internette alışveriş yapmaya merakım vardı. Bu elbiseyi, eşarbı nasıl internetten alırım diyordum. Şimdi okuma-yazmayı öğrendiğim için bunları kendi başıma halledebiliyorum” sözleriyle belirtti.

(Ömer İLGEÇ)

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