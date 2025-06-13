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KO-MEK minik kalplere dokunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), yaz döneminde planladığı etkinliklerle çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunacak. Yaz boyunca hem eğitici hem de eğlenceli programlarla çocuk oyun odalarını ve sınıfları şenlendirecek olan KO-MEK, “Kur’an-ı Kerim Yaz Kursu” ile minik kalplere dokunacak.

KO-MEK minik kalplere dokunacak

13 Haziran 2025 Cuma 09:31

 YAZ KUR’AN KURSU ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), gerçekleştireceği birbirinden önemli eğitim projeleriyle bu yaz dönemine de hızlı giriyor. Yaz boyunca çocuklara ve gençlere yönelik en önemli eğitim ise Kur’an-ı Kerim Yaz Kursu olacak. 12 ilçede ve 40 ayrı kurs merkezinde planlanan dersler, 30 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasını kapsayan süreçte haftanın 5 günü 10.00-15.00 saatleri arasında verilecek. 7-12 yaş arasındaki çocuklar ile 12-16 yaş arasındaki gençler ayrı ayrı eğitim alacak.

 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

“Kur’an-ı Kerim Yaz Kursu” ve “Anne-Çocuk Atölyesi’ne” katılmak isteyenler, başvurularını www.komek.org adresi üzerinden online olarak kolaylıkla gerçekleştirebilir. Yaz dönemini verimli ve anlamlı geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için dolu dolu bir program sunan KO-MEK, çocuk oyun odalarını ve Kur’an-ı Kerim okuma sınıflarını bu yılda şenlendirecek.

(Ömer İLGEÇ)

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