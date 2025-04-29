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KO-MEK sergi yolculuğunda sıra Kartepe ve Dilovası’nda

KO-MEK’in 20. yıl ilçe sergileri devam ediyor. Kartepe ilçe sergisi 29 Nisan Salı (yarın) günü, Dilovası ilçe sergisi ise 30 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de kapılarını açacak.

KO-MEK sergi yolculuğunda sıra Kartepe ve Dilovası'nda

29 Nisan 2025 Salı 09:52

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temalı sergilerine hız kesmeden devam ediyor. Körfez ve Derince ilçelerinde yoğun ilgi gören sergiler, bu hafta Kartepe ve Dilovası’nda sanatseverlerle buluşacak.

 

SERGİLER, KÜLTÜREL YOLCULUK SUNUYOR

Kocaelililer tarafından haklı bir şekilde “Halk Üniversitesi” unvanını kazanan Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), 20. yıl sergileriyle 12 ilçede görücüye çıkıyor. KO-MEK’in geleneksel el sanatları ve kültürel mirası yaşatmayı amaçladığı sergiler, ziyaretçilere Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan zengin bir kültürel yolculuk sunuyor. Tüm vatandaşların ücretsiz bir şekilde ziyaret edebileceği sergilerde sıra Kartepe ve Dilovası ilçe sergilerine geldi. İlçe sergilerinin startına Körfez’den veren ve bu sergide Türk dünyası ülkelerini kapsayan özel köşesiyle büyük ilgi toplayan KO-MEK, ardından Derince ilçe sergisiyle ziyaretçilerini ağırlamıştı.

 

KARTEPE VE DİLOVASI SERGİSİ KAPILARINI AÇIYOR

Kocaeli halkına sunduğu eğitim imkânlarıyla sadece bir kurs merkezi olmaktan çıkıp, önemli bir toplumsal değişim ve gelişim alanına dönüşen KO-MEK, bu hafta Kartepe ve Dilovası ilçe sergilerinin açılışını yapacak. Buna göre 29 Nisan Salı (yarın) günü Kartepe ilçe sergisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde, Dilovası ilçe sergisi ise 30 Nisan Çarşamba günü Dilovası Kültür Merkezi’nde açılacak. Her iki ilçe sergisinin açılışı saat 11.00’de başlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

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