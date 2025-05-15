“KO-MEK; üretim, gelişim ve dayanışmanın okuludur”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’in 20. yıl ilçe sergilerine katılarak, kursiyerlerin mutluluklarına ortak oluyor. Gebze ilçe sergisinin açılış kurdelesini kesen Başkan Büyükakın,”KO-MEK sadece bir kurs değil; üretim, gelişim ve dayanışmanın okuludur” dedi.

SERGİ AÇILIŞINA KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 20. yıl ilçe sergisi yolculuğuna Gebze ile devam etti. Sergi kapılarını 15 Nisan’da Körfez’le açan, devamında sırasıyla Derince, Kartepe, Dilovası, İzmit ve Başiskele ilçelerinde vatandaşlarla buluşan KO-MEK sergilerinde bu kez Gebze görücüye çıktı. KO-MEK Gebze kursiyerlerinin bir yıl boyunca el emeği ve göz nuru harcayarak oluşturduğu birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı Gebze ilçe sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

BİNLERCE ESER SERGİ ALANINDA BEĞENİYE SUNULDU

Sergide, birbirinden güzel ve eşsiz ürünler adeta göz kamaştırdı. İğne oyasından resim branşına, amigurimiden tel kırmaya, deri yapımından ağaç oyma işlemelerine kadar birçok eşsiz eserin bulunduğu sergilerde müzik grubu kursiyerleri unutulmaz eserler seslendirirken, uygulama branşı kursiyerleri de Başkan Tahir Büyükakın ile birlikte uygulama yaparak sergilerin tadını çıkarttı. KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı eserleri inceleyen Başkan Büyükakın, “KOMEK, insanların hayatlarında yeni yaşam alanları ve yeni dayanışma merkezleri inşa ediyor. Bizler de kadınlarımızın her alanda var olması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

“KO-MEK’TE AİLE ORTAMI BULDUM”

KOMEK Gebze’de filografi sanatı branşında eğitim alan Nastaran Maleki, kursiyerler adına yaptığı konuşmada, KO-MEK’in yaşamında nasıl dönüştürücü bir rol oynadığını anlattı. Maleki, anne olduktan sonra yaşadığı stres ve psikolojik sorunlarla baş etmeye çalıştığı dönemde eşi tarafından KOMEK ile tanıştırıldığını belirterek, “Burada bir aile ortamı buldum. Hem çocuğumu büyüttüm hem de yeni bir meslek öğrenerek kendimi geliştirdim. Şimdilerde yaptığım eserleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorum” dedi.

“650 BİN KADINIMIZ KO-MEK’TEN EĞİTİM ALDI”

Açılış konuşmasında, “KO-MEK’te her kursiyerin bir hikâyesi var” diyen Başkan Büyükakın,”KO-MEK adeta hayata yeniden başlamanın ve yeniden başarmanın hikâyesinin yazıldığı yerler oldu. KO-MEK, Kocaeli’nde 650 bine yakın kadın kursiyerimize eğitim vermiş. Bu sayı neredeyse Kocaeli’nde yaşayan kadınların yarısına eşit. Bu sayılar bile buraların ne kadar önemli olduğunu göstermiş oluyor” dedi.

“BİZ BİR ARAYA GELİRSEK DAHA GÜÇLÜ OLURUZ”

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan kültürel birlikteliğe de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Halk müziğimizden kilim motiflerine kadar birçok kültürel değeri paylaşıyoruz. Avrupa Birliği birleşerek nasıl güçlendiyse, biz de Türk dünyası olarak bir araya gelirsek çok daha güçlü oluruz. Türkiye bazı zorluklar yaşıyor olabilir ancak bin yıllık tarihsel perspektiften baktığımızda güzel ve güçlü bir geleceğe ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

SERGİLENEN ÜRÜNLERİ TEK TEK İNCELEDİ

Konuşmaların sonunda evlilik hazırlığı yapan bir kursiyere KO-MEK bohçasını hediye eden Başkan Tahir Büyükakın daha sonra çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Başkan Büyükakın, protokolle birlikte sergilenen ürünleri gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.



(Ömer İLGEÇ)