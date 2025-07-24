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KO-MEK’te yaz coşkusu finalde zirveye çıktı

KO-MEK yaz kursları, Gebze ve Körfez’de düzenlenen renkli etkinliklerle sona erdi. Çocuklar ve aileler; atölyeler, oyunlar ve el emeği ürün stantlarıyla dopdolu bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

KO-MEK'te yaz coşkusu finalde zirveye çıktı

24 Temmuz 2025 Perşembe 11:07

 HEM ÖĞRENDİLER HEM EĞLENDİLER

Yaz dönemi boyunca “Anne-Çocuk Atölyesi”, “Ev Becerileri Atölyesi” ve “Kur’an-ı Kerim Kursları” gibi birçok farklı branşta eğitim alan kursiyerler, final etkinliklerinde hem eğitici hem eğlenceli aktivitelerle yazı keyifle noktaladı. Gebze’de başlayan ve Körfez Hereke Sahili’nde devam eden organizasyonda çocuklar; pamuk şeker, mısır patlatma ve meyve ikramlarıyla gün boyunca keyifli anlar yaşadı.

 

PEKGÖZ VE SÖĞÜT’TEN ZİYARET

Etkinliklere protokol üyeleri de ilgi gösterdi. Gebze’deki programı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ziyaret ederken, Körfez Hereke Sahili’nde düzenlenen etkinliklere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt katılarak, çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

 

EL EMEĞİ ÜRÜNLER VE ATÖLYELER İLGİ GÖRDÜ

Kursiyerler; kişisel bakım, el sanatları, Türk mutfağı, giyim ve Kur’an-ı Kerim gibi branşların yanı sıra anne-çocuk ve el becerileri atölyelerinde gün boyunca üretmeye devam etti. Gün boyunca hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

 

MİNİ LUNAPARKLA ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Etkinlik alanında çocuklar için mini lunapark kuruldu. Çuval yarışı, halat çekme ve sandalye kapmaca gibi klasik oyunlarla eğlenen çocuklar; şişme oyun parkı, dönen salıncaklar ve balon havuzunda gün boyu oyun oynamanın tadını çıkardı. Açık havada öğrenmenin keyfini yaşayan minikler, güneşli yaz gününün tadını doyasıya çıkardı.

 

HAYAL GÜÇLERİYLE ÜRETTİLER

Çocuklar etkinlikler boyunca yüz boyama, uçurtma yapımı, meyve çubuğu hazırlama, nakış işleme ve takı yapımı gibi birçok yaratıcı faaliyete katıldı. Hayal dünyalarındaki objeleri resimlerle ifade eden çocuklar, şarkılar söyleyerek eğlenceli vakit geçirdi. Aileleriyle birlikte üretmenin keyfini yaşayan çocuklar, bir sonraki etkinliği sabırsızlıkla beklemeye başladı.

 

KO-MEK SEPETİ’NE YOĞUN İLGİ

Etkinliklerde KO-MEK Sepeti üreticileri de unutulmadı. Kursiyerlerin hazırladığı patikler, banyo lifleri, örme oyuncaklar, hasır ve boncuk çantalar, kağıttan süsler, hasır şapkalar ve el yapımı takılar kendileri için ayrılan stantlarda sergilendi. Katılımcılar, el emeği ürünleri inceleme ve satın alma fırsatı buldu.

 

EMEKLERİ TAÇLANDIRILDI

KO-MEK yaz kursları, hem çocuklara hem ailelerine eğlenceli ve öğretici bir gün yaşatırken, kursiyerlere de sertifikaları takdim edilerek emekleri taçlandırıldı. KO-MEK, her yıl olduğu gibi bu yaz da öğrenmeyi eğlenceyle birleştiren dopdolu bir sezonu başarıyla tamamladı.

(Erkan ERENLER)

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