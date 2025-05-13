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KOBİS hem yenileniyor hem de büyüyor

Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel ve sürdürülebilir ulaşım projesi olan KOBİS’in Seka Park istasyonları yenileniyor.

KOBİS hem yenileniyor hem de büyüyor

13 Mayıs 2025 Salı 09:52

 Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi 12 ilçede hizmet veriyor. Çevresel ve sürdürülebilir ulaşım projesi olan KOBİS’in Seka Park istasyonları yenileniyor.

 

SEKA PARK’TA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen KOBİS, kent içi erişimi kolaylaştırırken, toplu taşıma sistemlerine de besleyici nitelikte ara imkânlar sunuyor. 5 adet istasyon ve 72 adet park istasyonu ile vatandaşa hizmet veren KOBİS, yeni dönemde hem yenilenecek hem de büyüyecek.  Bu kapsamda Sekapark bölgesindeki istasyonların yeni ve modern görünüşe kavuşturulması için çalışmalara başlandı.

 

GÖRSEL DEĞİŞTİ, PARK ÜNİTESİ ARTTI

Yapılan çalışmalarla birlikte KOBİS istasyonlarının görseli değiştirildi. Çalışmalarla birlikte daha fazla vatandaşa hizmet verilmesi için park ünitesi sayıları da artırıldı. Totem ve park üniteleri daha sade ve daha şık bir görsele kavuştu.

(Ömer İLGEÇ)

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