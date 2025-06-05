Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Dünya Çevre Günü’nü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Kocaeli’yi çevre yatırımlarıyla örnek bir şehir haline getirdiklerini vurgulayarak, “Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak boynumuzun borcudur. Her damla suya, her fidana sahip çıkıyoruz” dedi.

KOCAELİ ARTIK DOĞA İLE DOST ŞEHİRLERİN BAŞINDA

Başkan Büyükakın, şöyle dedi: “Çevreye dair kararlılığımız arıtma tesislerinden denizlerin maviliğine, fidanlardan ekosistem projelerine kadar uzanan geniş bir vizyonla somut karşılık buluyor. Sanayisiyle anılan Kocaeli’miz, artık aynı zamanda doğayla dost şehirlerin başında geliyor.”

DENİZLERİMİZE ARITILMAMIŞ TEK BİR DAMLA SU BIRAKMIYORUZ

“İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için Atık Su Arıtma Tesisi sayımızı 23’e çıkardık. Ayrıca yasal zorunluluk olmamasına rağmen mevcut 8 adet Modüler Atık Su Arıtma Tesisini rehabilite ederek ileri biyolojik arıtma standartlarına uygun hale getirdik. Biyolojik arıtmada yüzde yüz, ileri biyolojik arıtmada ise %75 başarı sağladık. Denizlerimize arıtılmamış tek bir damla su bırakmıyoruz. Bu kararlı mücadelemiz, deniz ekosisteminin korunması açısından hayati önem taşıyor. Atık su arıtma tesislerimizde elde ettiğimiz arıtılmış suları, sanayi kuruluşlarının proses suyu ihtiyaçları için geri kazanım suyu olarak kullanıma sunduk. Bu sayede içme suyu kaynaklarımız üzerindeki baskıyı azaltarak su tasarrufu konusunda önemli bir yol kat ettik.”

MAVİ BAYRALI PLAJLAR, MİLLET BAHÇELERİ, SAHİL PARKLARI…

“Bir zamanlar kokudan yanına yaklaşılamayan İzmit Körfezi kıyılarında artık çocuk kahkahaları yankılanıyor. 9 mavi bayraklı plaj, sahil düzenlemesi ve sahil parklarımız ile Kocaeli’nin kıyıları yeniden ailelerimizin doğayla, denizle buluştuğu yerler haline geldi. Sadece kıyılar değil; şehrin dört bir yanı doğayla buluşturuldu. Millet bahçelerimiz, mesire alanlarımızla 9 milyondan fazla fidan, toprakla buluşturuldu. Bu fidanların çoğu yemyeşil yapraklarıyla gökyüzüne uzanıyor”.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİNİ YÜRÜTÜYORUZ

“Körfez’imizin ucunda biriken 8.5 milyon ton çamurun bertarafı için çalışma başlattık. Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı çevre projelerinden biri olan bu çalışma ile İzmit Körfezi’nin en doğusunda kalan yaklaşık 720 hektarlık bölgede 15 metre derinliğe kadar olan 3,8 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek. Proje tamamlandığında su sirkülasyonu yeniden sağlanacak, kötü koku tarihe karışacak, oksijen seviyesi artacak ve biyoçeşitlilik canlanarak İzmit Körfezi daha derin nefes alacak”.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKALARI İLE TERTEMİZ BİR GELECEK

“Yalnızca görünen yüzeyleri değil, görünmeyen kaynakları da koruyoruz. Depo gazından enerji üretimi, çöp sızıntı suyunun arıtılması, hayvansal ve bitkisel atıklardan biyogaz üretimi, gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan atıkların bertarafı gibi pek çok alanda sürdürülebilir çevre politikaları hayata geçiriyoruz. İzmit Körfezi ile orman içi sularda yürütülen balıklandırma projeleriyle de sudaki yaşamı destekliyor, ekosistem zenginliğini artırıyoruz.”

HER ŞEY DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN

“Her ağacın gölgesi, her damla suyun temizliği bizim geleceğimizdir. Dünyamızın bize verdiği uyarıları dikkate almak zorundayız. İklim krizi, kuraklık, çevre kirliliği gibi tehditlerle ancak ortak bir bilinçle mücadele edebiliriz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor, Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum. Daha yaşanabilir bir Kocaeli, daha temiz bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”



(Ömer İLGEÇ)